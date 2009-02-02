Kadıköy Karhanesi

Gaziantep sanki 26 kişi. Hiç yorulmayan bir insanlar topluluğu. Beto, Tabata, İlhan, Murat seni nasıl hırpalamış, Bekir bütün ilk topları almış.

Fakat bir ton gol kaçırıyor. Zaten Sivas’ın bu takımlardan tek farkı bu. Sivas bulduğunu atıyor.

Yoksa Antep belki daha iyi top oynuyordur Sivas’tan.

Pekala, Fenerbahçe neyi bekliyor?

İşte Uğur Boral’ın Sevilla maçını, Alex’in volelerini, Carlos’un frikiğini...

Emrah Öner yazıyor

Kazım dönecek vuracak, Güiza’nın karısı hangi kanalda soyunacak falan filan.

Yahu şunu anlamıyorum.

Sen peki o zaman niye denedin Deivid’i, Vederson’u, Semih’i kupa maçında?

Seni Trabzon dağıtmış, ama sen Bursa maçında en azından pozisyona girmişsin.

Kupa maçının konsantresi mi farklı?

Bursa’ya göre mi taktik düşündün?

Niye koşan adamları, yerinde oynayabilen adamları bir düşünüyorsun bir düşünmüyorsun?

Onu bırak, ben milyar vereceğim kombine alacağım, Alex’in 90 dakikada bir şutunu izlemeye geleceğim?

Yahu Tabata mı Alex mi diye tartışacağımıza, Alex mi Hagi mi, 3418’e yaz gönderi konuşuyoruz.

Yemin ederim Hagi olsam, sabaha kadar döverim o anketi yapanı.

Tabata hem defansta, hem orta sahada, hem hücumda.

Zaten Fenerbahçe niye böyle diye soruyorsan kendi kendine, maç sonrası Tabata’nın ve Alex’in terli (?) formalarına bak yeter.

Biri 10 kg, öbürü 500 gr.

Şansa da Emre’nin ve Volkan’ın da Fenerbahçe’de en iyi maçı.

Ama senin Önder’in ne orta yapabiliyor, Deivid’in sağ açık ile hiç ilgisi yok, Uğur Boral’dan ben bıktım dedem bıkmadı, sonra Güiza’yı da yuhlarız, Kezman’ı da.

Bir kere sadece Semih-Güiza değişikliği de bir işe yaramaz.

Ama İspanyol diye Güiza’yı illa oynatmak istiyorsan, ya sağ açık oynat, ya da artık rehabilitasyona mı gönderirsin, hamama mı spaya mı gönderirsin bilmem.

Ben sana özetleyeyim Fenerbahçe’yi.

Maçtan sonra Oktay Derelioğlu diyor ki, “Fenerbahçe bu 1 puanı kar olarak görmelidir, Fenerbahçe karhanesine 1 puan yazdı diyebiliriz.”

Fenerbahçe’nin karhanesine 1 puan.

Daha bir şey anlatmama gerek var mı?

Maçın adamı ne Tabata, ne Beto, ne Volkan.

Tabi ki Josico.

Maça girdi, ya hocam ocakta yemeği unuttum dedi, çıktı, hooopp 50000 euro cebe.

Bir tavsiye ile de kapatalım.

Ey Türkiye’de futbolcu olmak isteyen gençlik!

İlk vazifen, hemen varını yoğunu sat, ismini değiştir, Brezilya’ya İspanya’ya yerleş.

Nasıl olsa sizi birileri bulur, alır geri getirir. Hem de ne paralara.