GÃ¶kmen AvcÄ± yazÄ±yor
KÄ°ÅžÄ°LER gelip geÃ§icidir. AsÄ±l olan KURUMLARâ€™dÄ±r. Ã–yleyse YÄ°NE HEDEF, AVRUPAâ€™DA BAÅžARI.
HazÄ±rlÄ±klar tamam. KIEVâ€™e 2 eksikle gidiliyor. Birincisi, bu sezon sakatlÄ±klar yÃ¼zÃ¼nden bir tÃ¼rlÃ¼ istenileni veremeyen EMRE. Bu arada hafta sonu oynanan DENÄ°ZLÄ°SPOR maÃ§Ä±nÄ±n da, KAHRAMANI ve KURTARICISI. GÃ¼zel bir golle gÃ¼veni yerine gelmiÅŸ. DYNAMO KIEV maÃ§Ä±nda takÄ±mÄ±n Ã¶nemli kozu olacaktÄ±r diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken, tekrar sakatlanÄ±yor. Ne zaman, nasÄ±l sakatlandÄ±? SORMAYIN, SAKATLANDI Ä°ÅžTE. Ä°kincisi, KadÄ±kÃ¶yâ€™deki PORTO maÃ§Ä±nda TUNCAY gibi skora isyan eder tavÄ±rda olan tek kiÅŸi, COLIN KAZIM. O da yok. Geri kalan herkes burada maÃ§a hazÄ±r.
BugÃ¼ne kadar olan olmuÅŸ, biten bitmiÅŸ, bugÃ¼nlere gelinmiÅŸ. Oynanacak bir 90 dakika var. Kazanan devam edecek. Herkes Profesyonel olduÄŸuna gÃ¶re SÃ–ZE GEREK YOK.
Buz gibi havada karÅŸÄ±laÅŸma baÅŸladÄ±. FENERBAHÃ‡E yavaÅŸ yavaÅŸ oyunda Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hissettirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. SaÄŸ kanadÄ± GÃ–KHAN GÃ–NÃœL iyi kullanÄ±rken, GUIZAâ€™yÄ± da, ortadan kaÃ§Ä±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Bir iki pozisyonda GUIZA ofsaytta kaldÄ±. Birazdan Oâ€™nu kaÃ§Ä±rÄ±rlar diye temenni ederken, 20. dakikada uzun bir topla ataÄŸa kalkan DYNAMO KIEV, VOLKANâ€™Ä±n kalesini gereksiz yere terk etmesi neticesinde, EREMENKOâ€™nun golÃ¼yle 1-0 Ã¶ne geÃ§iyordu. VOLKAN hatalÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapmasaydÄ±, gol olmaz mÄ±ydÄ±? diye sorarsanÄ±z, belli de olmazdÄ±. ArtÄ±k en az 2 gol lazÄ±m. FENERBAHÃ‡E tekrar oyuna hakim duruma geÃ§se de, skoru deÄŸiÅŸtirecek pozisyonlarÄ± bulamÄ±yordu. Sol kanatta UÄžUR BORAL etkisiz kalÄ±yordu. Ä°lk yarÄ± bÃ¶yle tamamlandÄ±.
Ä°kinci yarÄ±ya FENERBAHÃ‡E yine baskÄ±lÄ± baÅŸlÄ±yordu. AtaklarÄ± vardÄ± ama, etkili bir pozisyon da gÃ¶remedik. En bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± olan, orta sahada top kayÄ±plarÄ± ve ardÄ±ndan yaÅŸanan tehlikeli ataklar bu maÃ§ta da yaÅŸandÄ±. Allahâ€™tan Onlar da, fazla becerikli deÄŸillerdi. OldukÃ§a sakin bir maÃ§ seyrettik.Â
TribÃ¼ndeki seyirciler buz gibi havada ne yaptÄ±lar derseniz. FENERBAHÃ‡Eli taraftarlar, her koÅŸulda takÄ±mlarÄ±na desteklerini verdi. DYNAMO KIEVliler de, ekonomik kriz sebebiyle, sahaya bozuk para ve Ã§akmak yerine, KAR TOPU atÄ±yordu.
Kim iyi oynadÄ±, kim kÃ¶tÃ¼ oynadÄ± ARTIK Ã–NEMLÄ° DEÄžÄ°L.
KÃ–YE DÃ–NÃœÅž Ä°Ã‡Ä°N YOLA Ã‡IKIYORUZ. (KADIKÃ–Yâ€™e). BARIÅž MANÃ‡Oâ€™nun ÅŸarkÄ±sÄ± dilimizde,
Hava Ayaz mÄ±, Ayaz, Ellerim Ceplerimde,
Bir TÃ¼rkÃ¼ TutturmuÅŸuz, Duyuyorsun DeÄŸil mi?
Ã‡alacak Bir kapÄ± yok, MUTLULUÄžA HASRETÄ°Z,
ArtÄ±k Sokaklar Benim, GÃ¶rÃ¼yorsun DeÄŸil mi?
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ARTIK Ã‡IK GÄ°T DÃœNYAMDAN, ANLIYORSUN DEÄžÄ°L MÄ°?Â
BU ÅžARKIYI SAYIN ARAGONESâ€™E Ä°THAF EDÄ°YORUZ...