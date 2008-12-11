GÃ¶kmen AvcÄ± yazÄ±yor

Ne deÄŸiÅŸti de ÅŸimdi bunlarÄ± sÃ¶ylÃ¼yoruz. GeÃ§en senenin baÅŸarÄ±lÄ± takÄ±mÄ±ndan ayrÄ±lmÄ±ÅŸ, Ã¶nemli sadece 2 isim var. Birincisi AURELIO. YÃ¶netim AURELIOâ€™yu takÄ±mda tutamamÄ±ÅŸtÄ± ama, yerine Ä°SPANYA GOL KRALI GUIZAâ€™yÄ± transfer etmiÅŸti. Ä°kincisi ZICO. GÃ¶revde kaldÄ±ÄŸÄ± 2 sezonda FENERBAHÃ‡Eâ€™ye, 1 Lig ÅžampiyonluÄŸu ve 1 Lig Ä°kinciliÄŸi kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, Åžampiyonlar Liginde Ã‡eyrek Final oynattÄ±ÄŸÄ± halde, bir tÃ¼rlÃ¼ yerini saÄŸlamlaÅŸtÄ±ramayan ZICO, kibarca kovuluyordu. TakÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na da 2008 AVRUPA KUPASI ÅžAMPÄ°YONU Ä°SPANYAâ€™nÄ±n TEKNÄ°K DÄ°REKTÃ–RÃœ ARAGONES getiriliyordu.

KÄ°ÅžÄ°LER gelip geÃ§icidir. AsÄ±l olan KURUMLARâ€™dÄ±r. Ã–yleyse YÄ°NE HEDEF, AVRUPAâ€™DA BAÅžARI.

HazÄ±rlÄ±klar tamam. KIEVâ€™e 2 eksikle gidiliyor. Birincisi, bu sezon sakatlÄ±klar yÃ¼zÃ¼nden bir tÃ¼rlÃ¼ istenileni veremeyen EMRE. Bu arada hafta sonu oynanan DENÄ°ZLÄ°SPOR maÃ§Ä±nÄ±n da, KAHRAMANI ve KURTARICISI. GÃ¼zel bir golle gÃ¼veni yerine gelmiÅŸ. DYNAMO KIEV maÃ§Ä±nda takÄ±mÄ±n Ã¶nemli kozu olacaktÄ±r diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken, tekrar sakatlanÄ±yor. Ne zaman, nasÄ±l sakatlandÄ±? SORMAYIN, SAKATLANDI Ä°ÅžTE. Ä°kincisi, KadÄ±kÃ¶yâ€™deki PORTO maÃ§Ä±nda TUNCAY gibi skora isyan eder tavÄ±rda olan tek kiÅŸi, COLIN KAZIM. O da yok. Geri kalan herkes burada maÃ§a hazÄ±r.

BugÃ¼ne kadar olan olmuÅŸ, biten bitmiÅŸ, bugÃ¼nlere gelinmiÅŸ. Oynanacak bir 90 dakika var. Kazanan devam edecek. Herkes Profesyonel olduÄŸuna gÃ¶re SÃ–ZE GEREK YOK.

Buz gibi havada karÅŸÄ±laÅŸma baÅŸladÄ±. FENERBAHÃ‡E yavaÅŸ yavaÅŸ oyunda Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hissettirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. SaÄŸ kanadÄ± GÃ–KHAN GÃ–NÃœL iyi kullanÄ±rken, GUIZAâ€™yÄ± da, ortadan kaÃ§Ä±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Bir iki pozisyonda GUIZA ofsaytta kaldÄ±. Birazdan Oâ€™nu kaÃ§Ä±rÄ±rlar diye temenni ederken, 20. dakikada uzun bir topla ataÄŸa kalkan DYNAMO KIEV, VOLKANâ€™Ä±n kalesini gereksiz yere terk etmesi neticesinde, EREMENKOâ€™nun golÃ¼yle 1-0 Ã¶ne geÃ§iyordu. VOLKAN hatalÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapmasaydÄ±, gol olmaz mÄ±ydÄ±? diye sorarsanÄ±z, belli de olmazdÄ±. ArtÄ±k en az 2 gol lazÄ±m. FENERBAHÃ‡E tekrar oyuna hakim duruma geÃ§se de, skoru deÄŸiÅŸtirecek pozisyonlarÄ± bulamÄ±yordu. Sol kanatta UÄžUR BORAL etkisiz kalÄ±yordu. Ä°lk yarÄ± bÃ¶yle tamamlandÄ±.

Ä°kinci yarÄ±ya FENERBAHÃ‡E yine baskÄ±lÄ± baÅŸlÄ±yordu. AtaklarÄ± vardÄ± ama, etkili bir pozisyon da gÃ¶remedik. En bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± olan, orta sahada top kayÄ±plarÄ± ve ardÄ±ndan yaÅŸanan tehlikeli ataklar bu maÃ§ta da yaÅŸandÄ±. Allahâ€™tan Onlar da, fazla becerikli deÄŸillerdi. OldukÃ§a sakin bir maÃ§ seyrettik.Â

TribÃ¼ndeki seyirciler buz gibi havada ne yaptÄ±lar derseniz. FENERBAHÃ‡Eli taraftarlar, her koÅŸulda takÄ±mlarÄ±na desteklerini verdi. DYNAMO KIEVliler de, ekonomik kriz sebebiyle, sahaya bozuk para ve Ã§akmak yerine, KAR TOPU atÄ±yordu.

Kim iyi oynadÄ±, kim kÃ¶tÃ¼ oynadÄ± ARTIK Ã–NEMLÄ° DEÄžÄ°L.

KÃ–YE DÃ–NÃœÅž Ä°Ã‡Ä°N YOLA Ã‡IKIYORUZ. (KADIKÃ–Yâ€™e). BARIÅž MANÃ‡Oâ€™nun ÅŸarkÄ±sÄ± dilimizde,

Hava Ayaz mÄ±, Ayaz, Ellerim Ceplerimde,

Bir TÃ¼rkÃ¼ TutturmuÅŸuz, Duyuyorsun DeÄŸil mi?

Ã‡alacak Bir kapÄ± yok, MUTLULUÄžA HASRETÄ°Z,

ArtÄ±k Sokaklar Benim, GÃ¶rÃ¼yorsun DeÄŸil mi?

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,,,,,,

ARTIK Ã‡IK GÄ°T DÃœNYAMDAN, ANLIYORSUN DEÄžÄ°L MÄ°?Â

BU ÅžARKIYI SAYIN ARAGONESâ€™E Ä°THAF EDÄ°YORUZ...