Bir tarafta Avrupa Fatihi, diÄŸer tarafta Ã§ok iyi yÃ¶netilen bir takÄ±mÄ±n kÄ±ran kÄ±rana mÃ¼cadelesine tanÄ±k olduk. SonuÃ§ normaldi, FenerbahÃ§eâ€™nin kazanma ÅŸansÄ± Ã§ok yÃ¼ksekti ve kazandÄ±.

Kadir Esaspehlivan yazÄ±yor

Åžu anda SÃ¼per Ligde performansÄ± en yÃ¼ksek olan takÄ±m FenerbahÃ§e. Daum gibi bir antrenÃ¶re sahip olmalarÄ± da bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸans. Bu sezon ilk on bir maÃ§Ä±ndan galibiyetle ayrÄ±lÄ±r diyordum ama Gaziantepspor bu seriyi bozdu. Her yÃ¶nÃ¼ ile Ã§ok iyi organize ediliyor. Atletizm antrenmanlarÄ± Ã§ok iyi olduÄŸu kesin Ã§Ã¼nkÃ¼ her dakikayÄ± aynÄ± tempoda oynadÄ±lar. Bir engel var, oda otuzuncu haftalarda erken zirve yapÄ±p birkaÃ§ maÃ§ kaybedebilirler. Fakat her ÅŸeye raÄŸmen 90 puanÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±kacak gibiler.

Galatasarayâ€™da ise var olan defans zafiyeti bu maÃ§ta da kendini gÃ¶sterdi. Ofansif oyun dÃ¼zeninde Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± olan takÄ±m, savunmaya dayalÄ± oyunlarda her zaman daha da kÃ¶tÃ¼ye gidiyor. Bu sorunu bir tÃ¼rlÃ¼ Ã§Ã¶zemediler. Kaleci ile defans arasÄ±nda hala bir uyum olmadÄ±. Bunu hafta iÃ§ersinde oynadÄ±klarÄ± Avrupa maÃ§Ä±nda da seyrettik. Kaleye doÄŸru oynanan oyunlarda her zaman tehlike yarattÄ±lar.

MaÃ§Ä±n ilk on dakikasÄ±nÄ± yanan meÅŸalelerin yarattÄ±ÄŸÄ± sisten dolayÄ± seyredemedik. Hem hava kirliliÄŸi hem gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ kirliliÄŸi, sonu ne olacak bilemiyorum. Sahaya atÄ±lan su ÅŸiÅŸeleri, Keitaâ€™nÄ±n yumruÄŸu, sonrasÄ±n da kÄ±rmÄ±zÄ± kart, maÃ§a damgasÄ±nÄ± vurdu. Bu tÃ¼r olaylar dÃ¼nyanÄ±n her yerinde oluyor. TabiÃ® ki hoÅŸ deÄŸil ama bu olaylarÄ± abartmanÄ±n da hoÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulamak isterim. Bir kez daha girilen KadÄ±kÃ¶y Ã§Ä±kmazÄ±ndan yine Ã§Ä±kamadÄ± Galatasaray. Fakat her ÅŸeye raÄŸmen iyi bir maÃ§ seyrettik. Her iki takÄ±mÄ±n futbolcularÄ±nÄ± kutlarÄ±m. Hakemler aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok stresli bir maÃ§ oldu, ama Ã§ok tartÄ±ÅŸmaya aÃ§Ä±k bir karar da Ã§Ä±kmadÄ±.