Bir tarafta Avrupa Fatihi, diğer tarafta çok iyi yönetilen bir takımın kıran kırana mücadelesine tanık olduk. Sonuç normaldi, Fenerbahçe’nin kazanma şansı çok yüksekti ve kazandı.

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Şu anda Süper Ligde performansı en yüksek olan takım Fenerbahçe. Daum gibi bir antrenöre sahip olmaları da büyük bir şans. Bu sezon ilk on bir maçından galibiyetle ayrılır diyordum ama Gaziantepspor bu seriyi bozdu. Her yönü ile çok iyi organize ediliyor. Atletizm antrenmanları çok iyi olduğu kesin çünkü her dakikayı aynı tempoda oynadılar. Bir engel var, oda otuzuncu haftalarda erken zirve yapıp birkaç maç kaybedebilirler. Fakat her şeye rağmen 90 puanın üzerine çıkacak gibiler.

Galatasaray’da ise var olan defans zafiyeti bu maçta da kendini gösterdi. Ofansif oyun düzeninde çok başarılı olan takım, savunmaya dayalı oyunlarda her zaman daha da kötüye gidiyor. Bu sorunu bir türlü çözemediler. Kaleci ile defans arasında hala bir uyum olmadı. Bunu hafta içersinde oynadıkları Avrupa maçında da seyrettik. Kaleye doğru oynanan oyunlarda her zaman tehlike yarattılar.

Maçın ilk on dakikasını yanan meşalelerin yarattığı sisten dolayı seyredemedik. Hem hava kirliliği hem görüntü kirliliği, sonu ne olacak bilemiyorum. Sahaya atılan su şişeleri, Keita’nın yumruğu, sonrasın da kırmızı kart, maça damgasını vurdu. Bu tür olaylar dünyanın her yerinde oluyor. Tabiî ki hoş değil ama bu olayları abartmanın da hoş olmadığını vurgulamak isterim. Bir kez daha girilen Kadıköy çıkmazından yine çıkamadı Galatasaray. Fakat her şeye rağmen iyi bir maç seyrettik. Her iki takımın futbolcularını kutlarım. Hakemler açısından çok stresli bir maç oldu, ama çok tartışmaya açık bir karar da çıkmadı.