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Kadıköy Belediyesi: İlave alan tespit edildi

Hürriyet Haber
13.02.2018 - 00:19 | Son Güncelleme:

İSTANBUL Kadıköy’de Meteoroloji arsası olarak bilinen yaklaşık 45 bin metrekarelik alanda Taşyapı tarafından inşa edilen Four Winds konut projesine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen iskân (yapı kullanma izin belgesi), Kadıköy Belediyesi’nin açtığı dava sonrası iptal edilmişti.

Taşyapı, verilen iskan iptal kararına itiraz etti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi daha önce verilen iskân iptaline ilişkin kararı ortadan kaldırdı. Söz konusu kararla ilgili açıklama yapan Kadıköy Belediyesi, mahkeme kararı ile 7 bin 723 metrekare ilave alan tespiti yapıldığına da dikkat çekti. Kadıköy Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iskân iptali için başvuracaklarını belirtti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi tarafından verilen kararda ise, “Dava konusu yapıda tespit edilen aykırılıkların giderilerek ruhsat ve eki projelere uygun hale getirilmesi amacıyla mevzuatta öngörülen gerekli düzenlemelerin ve yaptırım hükümlerinin işletilebileceği açıktır. Bu nedenle istinaf talebinin kabulüne, daha önceki iskân iptal kararının kaldırılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi. Mahkeme temyiz yolu kapalı olmak üzere Taşyapı lehine karar verdi.

Etiketler: gazetehaberleri , kadıköy belediyesi , istanbul
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