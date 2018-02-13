Kadıköy Belediyesi: İlave alan tespit edildi

Taşyapı, verilen iskan iptal kararına itiraz etti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi daha önce verilen iskân iptaline ilişkin kararı ortadan kaldırdı. Söz konusu kararla ilgili açıklama yapan Kadıköy Belediyesi, mahkeme kararı ile 7 bin 723 metrekare ilave alan tespiti yapıldığına da dikkat çekti. Kadıköy Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iskân iptali için başvuracaklarını belirtti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi tarafından verilen kararda ise, “Dava konusu yapıda tespit edilen aykırılıkların giderilerek ruhsat ve eki projelere uygun hale getirilmesi amacıyla mevzuatta öngörülen gerekli düzenlemelerin ve yaptırım hükümlerinin işletilebileceği açıktır. Bu nedenle istinaf talebinin kabulüne, daha önceki iskân iptal kararının kaldırılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi. Mahkeme temyiz yolu kapalı olmak üzere Taşyapı lehine karar verdi.