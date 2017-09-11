Kaderine terk edilen gemi parÃ§alanmaya baÅŸladÄ±

KÄ°LYOS aÃ§Ä±klarÄ±nda ikiye bÃ¶lÃ¼nen MoÄŸolistan bayraklÄ± â€™Leonardoâ€™ isimli kargo gemisinin karaya oturan arka kÄ±smÄ± kaderine terk edildi. BugÃ¼ne kadar herhangi bir Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±lmayan geminin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ parÃ§alandÄ±. Ã–n bÃ¶lÃ¼mÃ¼ kÄ±yÄ±dan yaklaÅŸÄ±k 1 kilometre aÃ§Ä±kta batan geminin karaya oturmuÅŸ haldeki bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n kÄ±ÅŸÄ±n gelmesiyle tamamen parÃ§alanma riski de var.

Kilyos aÃ§Ä±klarÄ±nda meydana gelen gemi kazasÄ±nda "Leanordo" isimli kuru yÃ¼k gemisi saÃ§ atmasÄ± sonucu yardÄ±m istemiÅŸti. Sahil gÃ¼venlik ekipleri tarafÄ±ndan 11 kiÅŸilik gemi personeli kurtarÄ±lÄ±rken, kÄ±sa sÃ¼re sonra gemi ortadan ikiye bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸtÃ¼. Geminin Ã¶n bÃ¶lÃ¼mÃ¼ aÃ§Ä±kta kalÄ±rken, arka bÃ¶lÃ¼mÃ¼ rÃ¶morkÃ¶rlerin yardÄ±mÄ±yla Kilyos sahilinde karaya oturtulmuÅŸtu. Kazadan bir sÃ¼re sonra da yaklaÅŸÄ±k 1 kilometre aÃ§Ä±kta bulunan Ã¶n bÃ¶lÃ¼mÃ¼, su almayÄ± sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸ ve batmÄ±ÅŸtÄ±.



KARAYA OTURAN KISIMDA PARÃ‡ALANMAYA BAÅžLANDI



Geminin kilyos kÄ±yÄ±larÄ±nda karaya oturmuÅŸ halde bulunan kaptan kÃ¶ÅŸkÃ¼nÃ¼nde bulunduÄŸu arka bÃ¶lÃ¼mÃ¼ adeta kaderine terk edildi. Geminin karaya oturan bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã¶n tarafÄ± dalgalarÄ±n etkisiyle parÃ§alandÄ±. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde havalarÄ±n kÃ¶tÃ¼leÅŸmesiyle geminin geri kalan kÄ±smÄ±nÄ±n da tamamen parÃ§alanabilir.



