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    Kaderine terk edilen gemi parÃ§alanmaya baÅŸladÄ±

    Ali AKSOYER/Ä°STANBUL,(DHA)Â
    11.09.2017 - 11:15 | Son GÃ¼ncelleme: 11.09.2017 - 11:15

    KÄ°LYOS aÃ§Ä±klarÄ±nda ikiye bÃ¶lÃ¼nen MoÄŸolistan bayraklÄ± â€™Leonardoâ€™ isimli kargo gemisinin karaya oturan arka kÄ±smÄ± kaderine terk edildi. BugÃ¼ne kadar herhangi bir Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±lmayan geminin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ parÃ§alandÄ±. Ã–n bÃ¶lÃ¼mÃ¼ kÄ±yÄ±dan yaklaÅŸÄ±k 1 kilometre aÃ§Ä±kta batan geminin karaya oturmuÅŸ haldeki bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n kÄ±ÅŸÄ±n gelmesiyle tamamen parÃ§alanma riski de var.

    Kilyos aÃ§Ä±klarÄ±nda meydana gelen gemi kazasÄ±nda "Leanordo" isimli kuru yÃ¼k gemisi saÃ§ atmasÄ± sonucu yardÄ±m istemiÅŸti. Sahil gÃ¼venlik ekipleri tarafÄ±ndan 11 kiÅŸilik gemi personeli kurtarÄ±lÄ±rken, kÄ±sa sÃ¼re sonra gemi ortadan ikiye bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸtÃ¼. Geminin Ã¶n bÃ¶lÃ¼mÃ¼ aÃ§Ä±kta kalÄ±rken, arka bÃ¶lÃ¼mÃ¼ rÃ¶morkÃ¶rlerin yardÄ±mÄ±yla Kilyos sahilinde karaya oturtulmuÅŸtu. Kazadan bir sÃ¼re sonra da yaklaÅŸÄ±k 1 kilometre aÃ§Ä±kta bulunan Ã¶n bÃ¶lÃ¼mÃ¼, su almayÄ± sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸ ve batmÄ±ÅŸtÄ±.

    KARAYA OTURAN KISIMDA PARÃ‡ALANMAYA BAÅžLANDI

    Geminin kilyos kÄ±yÄ±larÄ±nda karaya oturmuÅŸ halde bulunan kaptan kÃ¶ÅŸkÃ¼nÃ¼nde bulunduÄŸu arka bÃ¶lÃ¼mÃ¼ adeta kaderine terk edildi. Geminin karaya oturan bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã¶n tarafÄ± dalgalarÄ±n etkisiyle parÃ§alandÄ±. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde havalarÄ±n kÃ¶tÃ¼leÅŸmesiyle geminin geri kalan kÄ±smÄ±nÄ±n da tamamen parÃ§alanabilir.

    Etiketler: Kilyos , Gemi , MoÄŸolistan
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