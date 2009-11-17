KADER MAÇI

Ligin en az gol yiyen takımı olan kara kartal aynı zamanda da ligin en az gol atan takımlarından biri konumunda.

Ankaraspor maçını saymazsak, geride kalan 12 haftada sadece 10 gol kaydedebilmiş Beşiktaş.

Kazandığı takdirde hem liderle arasında puan farkını dörde indirmiş olacak, hemde çok büyük moral kazanarak iddialı durumu gelecek.

Ligin en az gol yiyen ikinci takımı ise bu haftaki rakip Fenerbahçe. 12 haftada sadece 7 gol görmüş kalesinde sarı lacivertli takım. Ligin ise en fazla gol atan üçüncü takımı durumunda. Derbi öncesinde gerek puan cetvelindeki durumu, gerekse oyuncu kalitesi bakımından Fenerbahçe derbinin favorisi durumunda. Bir gerçek daha varki; Kanaryanın Beşiktaş' a oranla daha iyi bir futbol sergilediği. Özellikle Alex' in takıma yaptığı katkı çok büyük.Alex'in gününde olduğu derbiyi Beşiktaş'ın kazanması çok zor gibi gözüküyor.

Her iki takımında forvet hattı bu sene çok kötü durumda. Guiza İspanya Milli Takımına davet edildi. Bırakın İspanya Milli takımında oynamasını, bu futbolcu San Marino Milli Takımında bile bu haliyle oynayamaz.. Semih Şentürk benim Türkiye' de beğendiğim en iyi futbolculardan biri. Ama dediğim gibi Türk futbolcu. Bu yüzden Daum' un ona görev vermesi düşük bir ihtimal. Tabiki Guiza' nın sakat veya yorgun olmaması durumunda. Cemal Erbaş yazıyor

Beşiktaş' ın forvetleri ise forvet oyuncusundan çok herşeye benzer durumunda. Ne Bobo, ne Nobre. İkiside çok formsuz ve mutsuz. Bobo Ocak ayında büyük bir ihtimalle yuvadan uçacak. Nobre ise son imzasını attı, halen tatilin tadını çıkarıyor.Geride Batuhan var. Fazla kiloları ve Mustafa Denizli ile boğuşmakta. Çünkü Denizli genç oyunları oynatmaz, yok eder gönderir. Örnek, Aydın Karabulut, Serdar Kurtuluş, Onur Bayramoğlu, Rıdvan Şimşek ve hatta hatta Serdar Özkan. Sonuç forvet hatları iki takımında oldukça formsuz ve kötü...

Orta sahada ise sarı kanarya daha güçlü duruyor. Yazıda bahsettiğim gibi özellikle Alex bir dinoma gibi çalışıyor. Neymiş efendim adam yürüyormuş sahada vs... Yaptığı işlere bakarsanız, keşke tüm oyuncular Alex gibi koşmasalar diye düşünüyorum. Yıllanmış şarap gibi bu sezon kaptan.. Beşiktaş' da ne var? Rodrigo Tabata ve Rodrigo Tello. Bana kalsa iki Rodrigo' da bir Alex etmez.Fener' in bir artısıda Emre Belezoğlu. Bu sezon formda ve başarılı işler çıkartıyor. Bir kötü yanı kırmızı karta çok yakın.Ve bunu analiz edecek hoca ise, malesef yıllardır hocalık yapan Daum... Beşiktaş' da tabiki ogün orta alanın sağında görev alırsa, en beğendim furbolcu Ekrem Dağ.. Takımı adına çok iyi işler çıkartıyor. Ön liberoda Ernst Kartalın artısı durumunda . Kale de ise Volkan Fenerin artısı. Hakan iyileşmezse, görev alacak Rüştü malesef Beşiktaş kal esinde güven oluşturmuyor.

Beşiktaş' ta en güvenmediğim isimlerin başında ise Mustafa Denizli geliyor. Neredeyse ligin ilk yarısı bitmek üzere ama, Beşiktaş' ın halen bir ilk 11'i malesef yok. Nihat' a olan ısrarı anlaşılabilir değil. Nihat' lı Beşiktaş her maçında bana göre bir kişi eksik oynuyor. Bana göre diyorum ama katılmayan Beşiktaş' lı var mıdır acaba?

Defans bloğunda Ferrari formunda. Sivok ve Toraman geçen sezon ki çizgilerinin dışında futbol oynuyorlar. Uyum sorunu pek yokmuş gibi gözüksede, adam paylaşma konusunda ve duran toplarda Beşiktaş savunması kötü sinyaller veriyor. Fenerbahçe defansında ise Bilica Sivas' daki havasında değil. Lugano güzel işler yapıyor. Yalnız Lugano Fenerbahçe' nin değilde başka bir takımın oyuncusu olsaydı, birçok maçını tamamlayamazdı. Çok agresif ve sert oynuyor.

Derbide görev alacak hakem merak konusu.İsmi henüz açıklamadı. Umarım tarafsız bir maç yönetir. Ve hakem şansıda yanında olur.

Ligin kaderi olacak bu maç, maçın ardından güzel izler bıraksın. Centilmenlik içinde bir maç olması en büyük dileğimiz. Zira bu aralar tribünlerde yaşanan olaylar Kenya da bile olmayacak ölçülerde. Basketbol maçında yaşan üzücü olaylar en büyük tanığı bu olayların. İstanbul Emniyeti içinde kritik bir Cumartesi olacak. Tribünlere alkol kişilerin alınmaması gerekiyor. Çoğu ülkede insanlar statlarda maç izlerken içkilerini yudumlasarda, ülkemiz halen batılı toplumlar seviyesine malesef bu konuda gelemedi.