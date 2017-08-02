Kader günü 14 Ağustos

YAKLAŞIK 5 milyon memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri başladı. Görüşmelere başkanlık yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, görüşmelerin kaderini belirleyecek olan hükümetin teklifini 14 Ağustos’ta sunacaklarını açıkladı. Son yıllarda kamu çalışanları için yapılan düzenlemelere dikkat çeken Sarıeroğlu, tüm bu düzenlemelerin istişare mekanizmasının ortaya çıkardığı kazanımlar olduğunu söyledi. Karşılıklı olarak heyetlerin masanın farklı taraflarında olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, “Burada karşılıklı olarak heyetler şeklinde masanın farklı taraflarında olsak da, rakip değil aynı gemideyiz” dedi. Toplu sözleşme masasının aynı zamanda bir empati platformu olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, “5 milyonu aşkın kamu çalışanı ve emeklilerinin taleplerini, beklentilerini, sorunlarını göz ardı edemeyiz. Bunu yaparken dünya ekonomisini ve Türkiye’yi de göz önünde bulundurmalıyız” ifadelerini kullandı.

Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu işverenlerinin mali disiplin ve bütçe imkanları kavramlarını kalkan olarak kullanması taktiğinden vazgeçmesini istedi. Yalçın, “Özel sektöre teşvik verirken, vergi yükü hafifletilirken, hatta vergi borçları affedilirken bozulmayan mali disiplin biz daha masaya oturmadan her nasılsa bozulma riskiyle karşı karşıya kalıyor” uyarısında bulundu. Yalçın, “Vergi cezaları uzlaşmayla indirime tabi tutulurken, ihracat yapan firmalara KDV iadesi yapılırken gündeme gelmeyen ‘bütçe imkanları’, biz tekliflerimizi açıklar açıklamaz masanın ortasına konuluyor” dedi.

Yalçın, 15 Temmuz sonrası kamudan yapılan tasfiyelere de dikkat çekerek, kurulacak komisyonda sendikaların da temsil edilmesini istedi. Yalçın, “Biz, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nda özellikle kamu personeline ilişkin başvuruların incelenmesi noktasında yetkili konfederasyon temsilcisinin hatta ilgisine göre başvuranın görev yaptığı kurumun dahil olduğu hizmet kolundaki yetkili sendikanın temsilcisinin bulunmasını, hem hızlı hem de doğru karar almak

noktasında gerekli ve önemli olduğuna inanıyoruz” önerisinde bulundu.