Kadehini emekliliğe kaldırdı

MEY İçki Türkiye CEO’su, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Galip Yorgancıoğlu görevinden ayrılıyor. Yorgancıoğlu’nun görevini 1 Ekim itibariyle Mey İçki Satış Direktörü olan Levent Kömür’e devredeceği açıklandı. Yorgancıoğlu, 2004 yılında Tekel’in alkollü içecekler bölümünün özelleştirilmesinin ardından kurulan Mey İçki’nin ilk çalışanı olarak işe başlamıştı. Uzun süredir ayrılık planları yaptığını anlatan Yorgancıoğlu, “Artık bir şey yapmayı düşünmüyorum emekliliğin tadını çıkaracağım” dedi.





KİMSE VAZGEÇEMEDİ

Yorgancıoğlu, şirketin CEO’luk koltuğunda oturduğu dönemde 3 ayrı patron ile çalıştı. 2004 yılında Nurol-Limak-Özaltın-Tütsab konsorsiyumu Tekel’in alkollü içkiler bölümünü satın alarak Mey İçki’yi kurdu. CEO’luk koltuğuna da Yorgancıoğlu oturdu.



Konsorsiyum Mey İçki’yi 2006 yılında özel yatırım fonlarından Texas Pacific Group’a (TPG) sattı ve yeni şirket Yorgancıoğlu ile yola devam etti. Daha sonra şirketi satın alan İngiliz Diageo da Yorgacıoğlu’ndan vazgeçmedi. Ayrıca Diageo geçtiğimiz yıl Yorgancıoğlu’na, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörlüğü görevini de vermişti.



İHRACATI ARTTIRDI

30 Eylül itibarıyla Mey İçki’ye veda edecek olan Yorgancıoğlu, en çok Türk rakısının dünyaya açılmasında rol oynadı. Göreve başladığı 2004 yılında 1.2 milyon litre rakı ihracatı yapan Mey İçki, bu rakımı 2016’da 6 milyon litreye ve 48 ülkeye çıkardı.



Dünya pazarlarında Türk rakısının gelişmesi ve büyümesi için de tasarım ve tanıtım alanında önemli yatırımlar yapan Mey İçki, bu alanda lider konumda bulunuyor. Yorgancıoğlu, Mey İçki AŞ’nin CEO’luk görevine başlamadan önce Burger King, Phillip Morris ve Coca Cola gibi kurumlarda önemli pozisyonlarda çalışmıştı.



ARTIK EMEKLİYİM

Uzun süredir ayrılık planları yaptığını anlatan Galip Yorgancıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: “14 yıldır bu görevin başındayım. Başta rakı ihracatı olmak üzere birçok alanda önemli çalışmalara imza attık. Ürün çeşitliliğinin yanı sıra tasarım alanında da önemli işlere imza attık. Doğru zamanda bırakmayı ve yeni isimlerin önünü açmanın gerektiğine inanıyorum. Geçen yıl bırakmayı planlamıştım. Ancak Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörlüğü görevini de verdiler. Ben de bir süre daha devam etme kararı aldım. Artık emekliliğin tadını çıkarmak istiyorum. Herhangi bir planım yok. Yeni bir girişimin peşinden de koşmak istemiyorum.”



GÖREVİNİ LEVENT KÖMÜR'E DEVREDECEK

GALİP Yorgancıoğlu görevini Mey İçki’nin Satış Direktörü olan Levent Kömür’e devredecek. Levent Kömür 1 Ekim’den itibaren Mey İçki Türkiye CEO’su, Kuzey Afrika ve Ortadoğu Direktörü olarak görev yapacak.



Levent Kömür, 2012 yılında şirkete Pazarlama Direktörü olarak katılmış ve şirketin marka değerlerinin artırılması yönünde önemli çalışmalar yaptıktan sonra geçen yıl Satış Direktörlüğü pozisyonuna geçmişti. Levent Kömür, Mey İçki’ye katılmadan önce P&G’de Güney Afrika; Türkiye ve merkezi Kahire’de bulunan Yakın Doğu Pazarlama Direktörlüğü görevlerinde bulunmuştu.







