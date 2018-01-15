Kadavra nedir? Kadavra bağışı ne anlama gelmektedir?

Kadavra, ceset veya naaş, ölü bir insanın bedeni anlamına gelmektedir. Kadavra sözcüğü genelde tıbbî anlamda kullanılır. Kadavra kelimesi Türkçeye, İtalyanca cadavere sözcüğünden geçmiştir.

Kadavra bağışı, anatomi eğitiminde kullanılmak üzere, ölüm sonrasında bedenin tamamının ya da bir kısmının eğitim ve araştırma amacıyla, yasal ve etik kurallar çerçevesinde belli bir süreyle (en az 2 yıl) ya da tamamıyla bağışlanmasıdır.

Bağışı kişiler hayattayken sözel ve yazılı biçimde kişiler kendileri yapabilecekleri gibi, vefat durumunda birinci derece yakınları tarafından da gerçekleştirilebilir. Organ bağışı, kadavra bağışı yapmaya bir engel oluşturmaz. Herhangi bir sebeple, organ bağışı yapılamadığı durumlarda, donürün bedeninin ölümünden sonra insanlığa yarar sağlamasını mümkün kılmaktadır.

Beden bağışına engel olabilecek koşullar oldukça az olup, aşağıda kısaca özetlenmiştir;

Bağışçının yakınlarının aksi yönde istekte bulunmalarına bağlı oluşabilecek anlaşmazlıkların oluşmasını önlemek ve bu sayede her iki tarafın gerek psikolojik durumuna ve sosyal imajına zarar vermekten kaçınmak,

Bağışçının taşıdığı bulaşıcı hastalıklar nedeniyle (AIDS, tüberküloz, vs) araştırmacı ve öğrencilerin sağlığının riske atmamak,

Kişinin intihar ederek hayatına son vermesi,

Bağışlanan bedenin kullanılamayacak şekilde olması (yüksek oranda bozulma).