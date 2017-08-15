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    Kaçırıldığını iddia etmişti! Yağmur Hemşire her şeyi itiraf etti

    Hürriyet Haber
    15 Ağustos 2017 - 06:33Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 06:33

    Silah zoruyla kaçırılıp yüzü örtülen bir hastaya serum taktığını söyleyen 27 yaşındaki hemşire Yağmur Erbek, hikayedeki tutarsızlıkların ortaya çıkması nedeniyle köşeye sıkışıp gerçeği itiraf etti. Eyvah Eyvah 2 filminde gördüğü sahneyi, kendi başına gelmiş gibi anlatan Erbek, ortadan kaybolduğu süre boyunca Ayvalık'ta gezdiğini ve psikolojik rahatsızlığı nedeniyle böyle bir yalan uydurduğunu söyledi

    İzmir Bergama'da İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne bağlı aile sağlık merkezinde görevli 27 yaşındaki hemşire Yağmur Erbek'in görev yerinden silah zoruyla kaçırıldığı iddiası, senaryo çıktı. İzmir Bergama Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan sıkı takip ve soruşturma sonrasında çaresiz kalarak köşeye sıkışan genç hemşire anlattığı kaçırılma olayının, Eyvah Eyvah 2 filmindeki gibi tamamen bir senaryo olduğunu ve yalan söylediğini itiraf etti.

    HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

    Hemşire Erbek'in kaçırılma olayını, daha önce Eyvah Eyvah 2 filminde gördüğünde aklına geldiğini ve bu yalanı söylediği öğrenildi. Hemşire Erbek, kaybolduğu süre içinde ise Ayvalık'ta gezdiğini söyledi. Psikolojik rahatsızlığı olduğunu itiraf eden hemşire Erbek ifadesinin ardından suç uydurma ve yalan beyan iddiası ile sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. Genç hemşirenin güpegündüz silahlı adamlar tarafından kaçırıldığı iddiası sonrası büyük korku ve dehşet yaşayan Yukarıbey bölgesi sakinleri, gerçeğin ortaya çıkmasının ardından rahat bir nefes aldı. Kaçırılma iddiası sonrası gerçek ortaya çıkınca şaşkınlık geçiren vatandaşlar, çok sevdikleri Yağmur hemşirenin neden böyle bir yalan söylediğini anlamadıklarını dile getirdiler.

    MÜJGAN HEMŞİRE GİBİ

    Bergama'da geçtiğimiz cuma günü yaşanan garip olay, akıllara "Eyvah Eyvah 2" filmini getirmişti. Bergama'da hemşirelik yapan Yağmur Erbek, filmdeki Müjgan hemşire gibi silahlı adamlar tarafından kaçırıldığını belirtmişti. Demet Akbağ, Ata Demirer ve Özge Borak gibi ünlü oyuncuların oynadığı "Eyvah Eyvah 2" filmindeki sahnenin gerçek olduğu iddia edilmiştii. Silah zoruyla kaçırılan Yağmur hemşire, tanınmaması için yüzü örtülen bir hastaya serum takmasının ardından gözleri bağlandıktan sonra bir otomobille götürülüp serbest bırakıldığını iddia etmişti. Yeni Asır

    Etiketler: Hemşire , izmir , Kaçırılma , eyvah eyvah
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