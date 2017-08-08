'Kaçırılan model Ortadoğu'ya satılacaktı'

İtalyan polisi, bir fotoğraf çekimi için Milano'ya giden Ayling'in 11 Temmuz'da iki kişinin saldırısına uğrayarak kaçırıldığını açıklamıştı.

Chloe Ayling'in, kendilerine "Kara Ölüm" adını veren bir çetenin üyeleri tarafından kaçırıldığı iddia ediliyor.



Ketamin ilacı verilerek uyutulan Ayling daha sonra bir araca bindirilerek Torino kentinin kuzeybatısındaki Borgial bölgesine götürülmüştü.

Ayling, serbest bırakılmasının ardından önce İngiltere'nin Milano Başkonsolosluğu'na götürülmüş, daha sonra da Pazar günü bir fotoğraf çekimi için kente gitmesinden 26 gün sonra İngiltere'deki evine dönmüştü.

ÖNCE BAYILTILDI, SONRA BAGAJA KONDU

İtalyan polisi, çekim bahanesiyle Milano'ya gelmesi sağlanan 20 yaşındaki Londralı modelin buluşma yerine gittiğinde bayıltıldığını; daha sonra da elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde bir arabanın bagajına konulduğunu açıklamıştı.

) İtalyanın Milano kentinde kaçırılıp bir hafta alıkonulan İngiliz model Chloe Aylingin, seks için Orta Doğuya yönelik sitelerde satılmak istendiği öne sürüldü. Genç mankeni kaçıran çetenin, bu yolla 5 yılda yaklaşık 15 milyon dolar kazandığı belirtiliyor.



İtalyan şüphelinin fotoğrafı

Polisin açıklamasına göre, İngiliz manken 2,5 saatlik bir yolculuğun ardından önce boş bir iş yerine, ardından da tenha bir mekana götürdü.

Burada bir hafta boyunca kelepçeli halde tutulan kadının bu şekilde çekilen fotoğrafları gizli içeriğe sahip porno sitelerine yüklendi.

Çete üyeleri, modellik yapan kadının menajeriyle bağlantı kurararak 230 bin sterlin (yaklaşık 300 bin dolar) fidye istedi ve aksi halde kadını internette "açık artırmaya çıkaracakları" tehdidinde bulundu.

Chloe Ayling, kaçırılmasından 5 gün sonra düzenlenen bir operasyonla kurtarıldı.

Olayla ilgili olarak İngiltere'de yaşayan Polonya vatandaşı Lukasz Herba adlı bir zanlı da gözaltına alındı.