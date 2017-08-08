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    'Kaçırılan model Ortadoğu'ya satılacaktı'

    BBC Türkçe
    08 Ağustos 2017 - 13:41Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 14:06

    İtalya'nın Milano kentinde bir çete tarafından kaçırıldığı iddia edilen İngiliz manken Chloe Ayling'in avukatı, müvekkiline "Orta Doğu'da seks için satılacağının" söylendiğini açıkladı. BBC'ye konuşan avukat Francesco Peschi, serbest bırakılmadan önce alışveriş yaparken görüntüleri ortaya çıkan kadının, ölümle tehdit edildiği için kendisini kaçıranlara karşı iyi ve normal davranmaya çalıştığını söyledi.

    İtalyan polisi, bir fotoğraf çekimi için Milano'ya giden Ayling'in 11 Temmuz'da iki kişinin saldırısına uğrayarak kaçırıldığını açıklamıştı.
    Chloe Ayling'in, kendilerine "Kara Ölüm" adını veren bir çetenin üyeleri tarafından kaçırıldığı iddia ediliyor.

    Kaçırılan model Ortadoğuya satılacaktı


    Ketamin ilacı verilerek uyutulan Ayling daha sonra bir araca bindirilerek Torino kentinin kuzeybatısındaki Borgial bölgesine götürülmüştü.
    Ayling, serbest bırakılmasının ardından önce İngiltere'nin Milano Başkonsolosluğu'na götürülmüş, daha sonra da Pazar günü bir fotoğraf çekimi için kente gitmesinden 26 gün sonra İngiltere'deki evine dönmüştü.

    ÖNCE BAYILTILDI, SONRA BAGAJA KONDU

    İtalyan polisi, çekim bahanesiyle Milano'ya gelmesi sağlanan 20 yaşındaki Londralı modelin buluşma yerine gittiğinde bayıltıldığını; daha sonra da elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde bir arabanın bagajına konulduğunu açıklamıştı.

    ) İtalyanın Milano kentinde kaçırılıp bir hafta alıkonulan İngiliz model Chloe Aylingin, seks için Orta Doğuya yönelik sitelerde satılmak istendiği öne sürüldü. Genç mankeni kaçıran çetenin, bu yolla 5 yılda yaklaşık 15 milyon dolar kazandığı belirtiliyor.

    Kaçırılan model Ortadoğuya satılacaktı
    İtalyan şüphelinin fotoğrafı

    Polisin açıklamasına göre, İngiliz manken 2,5 saatlik bir yolculuğun ardından önce boş bir iş yerine, ardından da tenha bir mekana götürdü.
    Burada bir hafta boyunca kelepçeli halde tutulan kadının bu şekilde çekilen fotoğrafları gizli içeriğe sahip porno sitelerine yüklendi.
    Çete üyeleri, modellik yapan kadının menajeriyle bağlantı kurararak 230 bin sterlin (yaklaşık 300 bin dolar) fidye istedi ve aksi halde kadını internette "açık artırmaya çıkaracakları" tehdidinde bulundu.
    Chloe Ayling, kaçırılmasından 5 gün sonra düzenlenen bir operasyonla kurtarıldı.
    Olayla ilgili olarak İngiltere'de yaşayan Polonya vatandaşı Lukasz Herba adlı bir zanlı da gözaltına alındı.

    Etiketler: İtalya , ortadoğu , köle
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