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    Kaçırılan askerler meclis gündeminde

    ANKARA
    03.10.2017 - 01:31 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kaçırılan asker ve polis aileleriyle birlikte TBMM’de basın toplantısı yaptı.

    Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan asker, polis ve istihbarat görevlilerinin ordunun ve devletin namusu olduğunu belirten Ağbaba şunları söyledi: “Görevleri başında örgüt tarafından kaçırıldıktan sonra yok sayılamazlar. Devlet hangi şartlarda olursa olsun kaçırılan bu görevlileri ailelerine teslim etmelidir. Serbest bırakılmaları için biz elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Sayın Hulusi Akar’a çağrımız şudur, kaçırılan askerlerle ilgili girişimde bulunun.” 

    Etiketler: PKK , kaçırılan askerler , gazetehaberleri
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