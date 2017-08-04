Türkiye’nin en serin yerleri

PROF. DR. MİKDAT KADIOĞLU

1- Trabzon / Maçka, Altındere, Sümela

Gündüz en yüksek 20, gece en düşük 15 derece. Türkiye’nin en önemli kültür hazinelerinden biri olan Sümela Manastırı’na sisler arasından tırmanırken büyüleneceksiniz.

2- Rize / Çamlıhemşin, Ayder Yaylası

Gündüz 20, gece 15 derece. Tulum seslerinin eksik olmadığı Ayder’e gitmeden yerinizi mutlaka ayırtın. Bu ara sıcaktan bunalan herkes Fırtına Deresi’nin yolunu tutuyor.

3- Balıkesir / Kepsut, Dalköy

Gündüz 34, gece 20 derece. Ege Bölgesi genelindeki hava durumu tahminlerini düşününce, serinlemek isteyenlerin tercih edebileceği bir yer olarak öne çıkıyor.





4- Düzce / Gölyaka, Kardüz Yaylası

Bu hafta sonu gündüz 32, gece 18 derece.

“Bu mu serin!” demeyin, Marmara Bölgesi’nde önümüzdeki günler için en ferah yer burası.





5- Ankara / Elmadağ, Yeşildere

Gündüz 31, gece 19 derece. Başkentte oturanlar için günübirlik kaçış

noktası olabilir.





6- Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi

Gündüz 30, gece 19 derece. Kayak merkezi olduğu için bir kış destinasyonu olarak biliniyor ama yazın da ayrı bir güzelliğe sahip.

7- Çorum Kargı, Akkaya Yaylası

Gündüz 32, gece 19 derece. İç Orta Karadeniz’in en ferah noktalarından biri.

8- Giresun Bulancak, Serpin Yaylası

Şu sıra en yüksek sıcaklık gündüz bile 15 derece. Türkiye’nin en serin yeri. Dışarıda yatmayı düşünmeyin, gece 10 derece.

9- Amasya Merzifon, Tavşandağı

Merzifon’un merkezinde gündüz 33, gece 17 derece. Karadeniz’in güneyindeki en serin yer.

10- Konya Derbent, Aladağ

Gündüz en yüksek sıcaklık 24 derecenin altında. Türkiye’nin en büyük beş kayak merkezinden biri de buraya yapılıyor.

ÇARE KARADENİZ

Bünyamin Sürmeli, bu hafta sonu Kuzey Afrika sıcaklarının Avrupa’nın orta ve doğusuna ilerleyip batıdan Türkiye’ye giriş yapmaya başlayacağını anlatıyor: “Bu sistem gelirken Basra sıcakları da geri çekilecek. Basra sıcakları bazen çok kuvvetli olur. Güneydoğu’dan girerek Karadeniz’e kadar çıkar, oradan batıya ilerler. Geri çekildiği zamanlarda ise Güneydoğu Anadolu’dan giriş yapıp Karadeniz’e kadar çıkmadan, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz’den batıya yönelir. Dolayısıyla Afrika sıcaklarının batıdan gelmesi, batı bölgelerin; Basra sıcaklarının geri çekilmesi ise orta ve güney bölgelerin ısınacağını anlatıyor bize. Bu tabloda geriye tek serin yer kalıyor, o da Karadeniz. Özetle önümüzdeki günlerde serin ve rahat nefes alınacak yerler, daha çok Karadeniz’deki yüksek kesimler olacak.”

BÜNYAMİN SÜRMELİ

1- ZONGULDAK / Gümeli, Bölüklü Yaylası

Gündüz 26, gece 15 derece. Türkiye’de nesli tehlike altındaki porsuk ağaçlarının 1000 ve 1600 yıllık en yaşlı iki örneğini de bu doğa harikası beldede görebilirsiniz.

2- TRABZON / UZUNGÖL

Gündüz 27, gece 14 derece. Trabzon’un en popüler yeri. Solaklı Vadisi’nin sonundaki bu eşsiz coğrafyaya hem serinlemek hem de Karadeniz lezzetlerini tatmak için gidebilirsiniz.

3- GİRESUN / Görele, Sis Dağı

Gündüz 21, gece 11 derece. Doğu Karadeniz sıradağlarının uzantılarından biri. Yüksekliği 2 bin 182 metre ve sahile uzaklığı 40 km olan Sis Dağı üzerinde 20’yi aşkın oba bulunuyor.

4- SİNOP / Ayancık, Akgöl

Gündüz 21, gece 15 derece. 1200 metrede bir yayla. İki çayın beslediği göl kenarında piknik yapabilirsiniz. Trekking için de uygun.

5- RİZE / İkizdere, Anzer

Gündüz 22, gece 17 derece. 3 bin metreyi aşan doruklarında buzul gölleri var. Bulursanız meşhur Anzer balından almadan dönmeyin.

6- AFYON HOCALAR, Burgaz Yaylası

Gündüz 25, gece 12 derece. Hocalar’da ayrıca Alıçlı ve Eldizan yaylaları bulunuyor. Yakındaki Otrus Antik Kenti’ni de gezebilirsiniz.

7- TRABZON MAÇKA, Şolma Yaylası

Gündüz 22, gece 18 derece. Doğanın bozulmamış haline de hayran kalacaksınız.

8- SİNOP AYANCIK, Akgöl

Gündüz 23, gece 12 derece. Ordu’nun en güzel yaylalarından. Akkuş ilçesine uzaklığı ise sadece 3 km.

9- ORDU AKKUŞ, Argın Yaylası

Gündüz 25, gece 13 derece. Yüksekliği 1500 metre. İlçe merkezine uzaklığı 5 km.

10- Düzce Derebalık Yaylası

Gündüz 28, gece 17 derece. Çadır kampı için uygun. Yüksekliği 1400 metre. Merkeze 36 km mesafede. Artık çim kayağıyla da gündeme geliyor.