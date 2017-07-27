Kaçak sigara ve çay operasyonu

Operasyonlarda toplam değeri 578 bin 851 lira olan kaçak sigara ve çay ele geçirildi. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi koordinasyonunda, gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonla toplam değeri 578 bin 851 lira olan kaçak sigara ve çay ele geçirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, akaryakıt taşımacılığı yapan firmalara yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, bir firmanın araçlarla İskenderun'a yüklü miktarda kaçak sigara getirilebileceği istihbaratı doğrultusunda harekete geçen İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Habur, Nusaybin ve Gaziantep Gümrük Muhafaza Kaçak İstihbarat Müdürlükleri ekipleri, söz konusu araçlara operasyon düzenledi.

Habur Gümrük Kapısı'nda tespit edilen firmaya ait araç x-ray taramasına sevk edilirken, yapılan kontrolde şase numarasında uyumsuzluk tespit edildi. Araç üzerindeki şasenin başka bir araca ait olduğu ve gümrük kontrolünden kaçmak amacıyla araçların plakalarının değiştirildiği belirlendi.

Komuta Kontrol Merkezinde araçların uydu üzerinden takibini sağlayan Araç Takip Sistemi'nde yapılan incelemede, plakası değiştirilen araçlardan birisinin sahayı terk ettiği tespit edilerek, uydu üzerinden aracın konumu belirlendi. Mobil ekipler refakatinde Habur Gümrük Kapısı'na dönmesi sağlanan araçta gerçekleştirilen arama ve kontroller sonucunda, ön kısımda "zula" tabir edilen bölüme gizlenmiş değeri 295 bin 143 lira olan bandrolsüz toplam 30 bin 10 paket sigara ele geçirildi ve zanlılar Silopi Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Öte yandan, Gaziantep Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce de Komuta Kontrol Merkezi tarafından konum bilgisi verilen aynı firmaya ait ikiz plaka kullanan diğer tır, Şanlıurfa-Adana Otobanı'nda kontrollü şekilde durduruldu. Gerçekleştirilen arama ve kontroller sonucunda tırın dorsesinde gizlenmiş halde değeri 283 bin 708 lira olan bandrolsüz 40 bin 100 paket sigara ve 25 adet 400 gramlık paketler halinde siyah çay ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.