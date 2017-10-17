Kaçak maden faciası: 7 ölü

Çevredeki maden ocaklarında çalışan işçiler ve UMKE ile AFAD ekiplerinin kurtarma çalışmaları sonucu 6 işçi göçükten çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz Mağrur, Mesut Mağrur, Yüksel Uğur, Mehmet İzer, Sekvan Üstün ve Vedat Özden yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Çalışmaları sürdüren ekipler akşama doğru da Abdullah Kayaş’ın cesedine ulaşıldı.



VEKİLİN ENİŞTESİ DE ÖLDÜ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Kazanın olduğu maden sahası, işletme ve iş güvenliği riski barındırdığı için Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılında faaliyeti durdurulmuş bir sahadır. Kazanın meydana geldiği saha için Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş çalışma ruhsatı söz konusu değildir. Yapılan işlem kaçak işlemdir” denildi.



Göçük TBMM gündemine de geldi. Muhalefet kaçak madenlerin denetlenip kapatılmadığını söyledi. Bu arada göçükte ölen Abdullah Kayaş’ın HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez’in teyzesinin eşi olduğu öğrenildi.