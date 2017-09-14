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Kaçak kozmetik baskını

Çetin AYDIN/İSTANBUL
14.09.2017 - 10:51 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 10:53

İstanbul'da, yurtdışından kaçak yollarla getirilerek piyasaya sürülen binlerce parfüm ve kozmetik ürün ele geçti.

2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçen ürünlerin insan sağlığına zararlı olduğu bildirildi. Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından kaçakKaçak kozmetik baskını
yollarla getirilen kozmetik ürün ve parfümlerin piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı.

Kaçak ürünlerin Fatih'te bir işyerinde piyasaya sürüldüğünün belirlenmesiyle önceki gün operasyon başlatıldı. İşyerini işleten S.T.Y ve S.B gözaltına alındı. Yapılan aramada 4350 adet parfüm ve 4977 adet çeşitli markada kozmetik ürün ele geçti. Yapılan incelemede ele geçen ürünlerin insan sağlığına zararlı olduğu belirlendi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Etiketler: Kaçak kozmetik , Zehirli kozmetik , sahte ürün
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