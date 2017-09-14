Kaçak kozmetik baskını

2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçen ürünlerin insan sağlığına zararlı olduğu bildirildi. Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından kaçak

yollarla getirilen kozmetik ürün ve parfümlerin piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı.

Kaçak ürünlerin Fatih'te bir işyerinde piyasaya sürüldüğünün belirlenmesiyle önceki gün operasyon başlatıldı. İşyerini işleten S.T.Y ve S.B gözaltına alındı. Yapılan aramada 4350 adet parfüm ve 4977 adet çeşitli markada kozmetik ürün ele geçti. Yapılan incelemede ele geçen ürünlerin insan sağlığına zararlı olduğu belirlendi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.