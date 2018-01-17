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    Kaçak kazıda Roma dönemine ait oda mezar bulundu

    İHA
    17.01.2018 - 09:54 | Son Güncelleme:

    Adıyaman’da kaçak kazı yapan şahıslar Roma dönemine ait oda mezar buldu.

    Adıyaman merkeze bağlı Elmacık köyü Kız Boğan mevkiinde define avcıları tarafından yapılan kaçak kazıda Roma dönemine ait kapı taşı bulunan oda mezar bulundu. Kazı sonrasında ortaya çıkan oda mezarı vatandaşlar jandarma ekiplerine bildirdi.

    Jandarma ekipleri kaçak kazı yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlatırken, Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verildi. Müze Müdürlüğü yetkilileri kazı yapılan yerde yaptıkları çalışmada, oda mezarın Roma Dönemine ait olduğunu fakat diğer mezarlardan farklı olarak bu mezarın iri taş ve kumdan yapıldığını, mezarın kapı taşının olduğunu tespit etti.

    Bulunan oda mezarın tescili için Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne önerileceği öğrenildi.

    Kaçak kazıda Roma dönemine ait oda mezar bulundu

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