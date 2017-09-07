Kaçak göçe karşı büyükelçi atandı

HÜKÜMET Sözcüsü Christophe Castaner, son olarak Avusturya’da görevli olan Büyükelçi Pascal Teixeira da Silva’nın sığınmacıların geldikleri ve transit geçtikleri ülkelerde çalışma yapacağını bildirdi.

Geçen hafta, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou ile AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Elysee Sarayı’nda Afrika’dan Avrupa’ya ulaşmaya çalışan sığınmacılar konusundaki zirvede bir araya gelmişti. Zirve sonrası konuşan Macron, özellikle Sahra Altı Afrika’dan gelen sığınmacılar için geçiş güzergahında olan Nijer ve Çad’da sığınmacı kabul merkezleri kurmayı istediklerini belirtmişti.