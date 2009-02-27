Kaç para aldınız

Gökmen Avcı yazıyor

Ardından “Cim Bom'un Uşağı Abdullah AVCI” tezerühatı.

Bundan 3 hafta önce FENERBAHÇE’ye 2 gol atıp maçı kazanınca, kimsenin aklına şu soruyu sormak gelmedi.

“KAÇ PARA VERDİKLER ACABA?”

Mustafa DENİZLİ göreve gelince aldığı birkaç galibiyetin ardından, puanlar da kaybetmeye başlayınca, TAKIMINI ve KENDİSİNİ eleştirenlere “SABIRLI OLMAYI” telkin ediyordu.

BİZİ 26. HAFTADA DEĞERLENDİRİN.

Nedeni sorulduğunda, yapılan hesaplara göre Liderliğe 26. hafta veya yakınındaki haftalarda ulaşılabilinirdi.

Hesabın detaylarına bakıldığında, KAZANILACAK PUANLARIN yanında, RAKİPLERİN KAYBEDECEĞİ PUANLAR da hesabın içindeydi.

Sayılı günler çabuk geçti. Hesapta olmayan puanlarda kaybedildi. Ama hesap neredeyse tutuyor gibiydi. Çünkü, Mustafa DENİZLİ’nin rakipleri için söyledikleri ve düşündükleri bir bir oluyordu.

Birçok kişi bunun DENİZLİ’nin tecrübesiyle ilişkilendirirken, TRİBÜNLER olaya bambaşka bir boyut kazandırdı.

“KAÇ PARA ALDINIZ ……..'LER”

Yıllardır konuşulan ama bir türlü kanıtlanamayan TEŞVİK PRİMİ tekrar gündemde miydi?

3 hafta önce RAKİP FENERBAHÇE’yi 2-0 yenen İBB’ye birileri tarafından verilen TEŞVİK, bu akşam başkaları tarafından mı verilmişti?

VE BU MİKTAR NE KADARDI?

Haklı olarak tribünler bunu merak ediyordu.

Acaba, ANTALYASPOR’a, KOCAELİSPOR’a, DENİZLİSPOR’a KİMLER TARAFINDAN ve NE KADAR ÖDEME YAPILMIŞTI?

Böyle bir şey varsa, mutlaka rakamı bilenler de vardır.

Maça gelince,

80 dakika boyunca İBB istediğini yaptırıyordu sahada. BOBO ile NOBRE aynı anda oynar mı derken, yanlarına HOLOSKO’da katılıyordu. Sonra 6 dakikaya sığan 3 gol.

BEŞİKTAŞ’ta ERNST takıma iyi adapte olmuş. Kaleye gollük şutta atıyor, kendi kalecisinin önünden topu kornere de çıkarıyor. Kritik müdahalelerle beklide puan kaybını engelliyordu.

Çok iyi bir oyuncu olacağına inandığım EKREM, sanki düşüş trendine girmiş gibi.

TELLO golünü attı ama, benim aklımda kaçırdığı gol kaldı. DELGADO’nun uzun pasını, çok güzel indirmesi, rakibinden çok iyi sıyrılması, ayağının dışıyla vurduğu ve uzak üst köşenin bir karış yanından dışarı çıkan pozisyon. Kalitesini gösteriyordu.

Maç bitti, 3 puan hanelerine yazıldı.

TARAFTARLAR MUTLU. HAYIRLISI OLSUN.

SORULAN SORUNUN CEVABI DA GELİR YAKINDA...