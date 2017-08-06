Kabus gecesi! Çırılçıplak soyup işkence ettiler

Olay, geçen cuma günü saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Caddesi üzerinde meydana geldi. Mobilyacılık yapan 19 yaşındaki Muammer D., 5 ay önce sosyal medya hesabı facebookta evli 1 çocuk babası olan tavuk çiftliği sahibi H.A.A. ile tanışıp arkadaş oldu. Bu süre içerisinde ikili internet üzerinden ve cep telefonu ile sık sık görüştü. Mummer D., H.A.A.ya mesaj atarak görüşmek istedi. H.A.A. da kendisine ait otomobille buluşma adresine gitti.



ALKOP ALIP, İŞKENCE YAPTILAR



Muammer D. aynı mesleği yaptığı arkadaşları H.A. (19), Z.T. (21) ve M.K. (20) ile birlikte H.A.A. ile buluştu. Birlikte Meram İlçesindeki Akyokuş mevkisine giden grup bir süre alkol aldı. Mummer D., alkol aldıktan sonra arkadaşları ve H.A.A. ile birlikte Sille Barajına gitti. Şüpheliler iddiaya göre burada H.A.A.yı zorla çırılçıplak soydu. H.A.A.’nın cüzdanında bulunan 750 lira parasını ve kredi kartlarını aldı. Daha sonra H.A.A.'yı kemerle dövüp, işkence yapan şüpheliler, bu anları cep telefonu ile videoya çekti. Daha sonra da bu videoyu internette paylaşacaklarını söyleyip tehdit ederek H.A.A.’dan 40 bin lira istedi. H.A.A. ise o kadar parasının olmadığını, kendisine ait tavuk çiftliğine giderlerse senet verebileceğini söyledi.



ELLERİNDEN KAÇTI



Şüpheliler H.A.A.'yı da alarak sahibi olduğu merkez Karatay ilçesinde bulunan tavuk çiftliğine doğru yola çıktı. Tavuk çiftliğine geldiklerinde H.A.A., birden arabadan atlayarak şüphelilerin ellerinden kurtuldu. Şüpheliler de H.A.A.nın otomobilini alarak çiftlikten ayrıldı.



Kaçtıktan sonra yakınlardaki bir eve sığınan H.A.A. yardım istedi. Hastaneye kaldırılan H.A.A. burada tedavi altına alındı.



"DERS VERMEK İSTEDİK"



H.A.A'nın polise yaptığı şikayetin ardından Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler kısa sürede şüphelilerden Mummer D.’nin adresini belirledi. Ekipler şüpheliyi merkez Selçuklu ilçesindeki adresinde yakaladı. H.A.A.’ın otomobilini park ettikleri yeri polise gösteren Mummer D., olayı birlikte gerçekleştirdikleri arkadaşlarının da isimlerini verdi. Polis diğer şüpheliler H.A., Z.T. ve M.K.'yı da kısa sürede gözaltına aldı. Parayı harcadıkları belirtilen şüphelilerin polise verdikleri ifadelerinde, ’Bize asılıyordu. Bacağımızı filan elledi. Bizde ona ders vermek istedik’ dedikleri kaydedildi.



Şüphelilerin kendi cep telefonları ile çektikleri işkence videolarını sildikleri, ancak H.A.A.’nın telefonundan çektikleri videoyu silmeyi unuttukları belirlenldi.

Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Polisin geniş güvenlik önlemi altında otomobilden indirilen şüpheliler 'Çekme. Adam mı öldürdük' şeklinde bağırarak kendisini görüntüleyen basın mensuplarına saldırmak istedi. Polis tarafından güçlükle zaptedilen şüpheliler sağlık kontrolünün ardından 'Yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, şantaj' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Hastanede tedavisi tamamlanan H.A.A.'nın ise taburcu olduğu belirtildi.



