Soğanı yemeklik incecik, sarmısakları pirinç tanesi büyüklüğünde doğrayın. Domatesleri rendeleyip maydanozu incecik kıyın. Kabakları kazıyıp yıkadıktan sonra boylamasına kalem kalınlığında dilimleyin ve tavla zarı formunda küp küp doğrayın.
Kabaklı Karidesli Venedik Makarnası
Sosu hazırlamak için tereyağını geniş bir teflon tavada eritip üzerine zeytinyağını ekleyin. Soğanı ve sarmısağı tavaya aktarıp orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak soğan yumuşayıncaya kadar, 2-3 dakika kavurun.
Kabakları ilave edip karıştırarak 1-2 dakika daha pişirin.
Karidesler, tuz ve biberleri ekleyip varsa şarabı da kattıktan sonra karıştırarak 2 dakika pişirin.
Domates ve püreyi ilave edip sosu 4-5 dakika kadar kaynatın. İncecik kıyılmış maydanoz ve varsa fesleğeni de katıp ocaktan alın.
Diğer taraftan makarnayı 12 su bardağı tuzlu suda 10-12 dakika kadar kaynatıp süzün. (Makarnanın diri kalmasına özen gösterilmeli.)
Makarnayı tekrar aynı tencereye aktarıp hazırladığınız sosu üzerine aktarın ve karıştırın. Üzerine peyniri ilave edip sıcak sıcak servise sunun.
Malzeme listesi
- 1 paket spagetti makarna ? 200-300 gr dondurulmuş minik karides (250 gr haşlanıp temizlenmiş karides de kullanılabilir.)
Sosu için;
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı+25 gr tereyağı ? 1 adet büyük boy kuru soğan ? 4 diş sarmısak
- 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kırmızı toz biber ? 2 adet orta boy yeşil kabak ? Varsa yarım su bardağı beyaz şarap
? 2 adet orta boy domates (Konserve domates de kullanılabilir.) ? 4 yemek kaşığı domates püresi
(1 yemek kaşığı domates salçası da kullanılabilir.) ? 1 demet maydanoz
? 1 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri (Robotta çekilmiş mihaliç peyniri ya da İzmir teneke tulumu da kullanılabilir.) ? Varsa 2 yemek kaşığı incecik doğranmış fesleğen
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