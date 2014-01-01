Kabaklı Karidesli Venedik Makarnası

Sosu hazırlamak için tereyağını geniş bir teflon tavada eritip üzerine zeytinyağını ekleyin. Soğanı ve sarmısağı tavaya aktarıp orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak soğan yumuşayıncaya kadar, 2-3 dakika kavurun.

Kabakları ilave edip karıştırarak 1-2 dakika daha pişirin.

Karidesler, tuz ve biberleri ekleyip varsa şarabı da kattıktan sonra karıştırarak 2 dakika pişirin.

Domates ve püreyi ilave edip sosu 4-5 dakika kadar kaynatın. İncecik kıyılmış maydanoz ve varsa fesleğeni de katıp ocaktan alın.

Diğer taraftan makarnayı 12 su bardağı tuzlu suda 10-12 dakika kadar kaynatıp süzün. (Makarnanın diri kalmasına özen gösterilmeli.)

Makarnayı tekrar aynı tencereye aktarıp hazırladığınız sosu üzerine aktarın ve karıştırın. Üzerine peyniri ilave edip sıcak sıcak servise sunun.

Malzeme listesi

- 1 paket spagetti makarna ? 200-300 gr dondurulmuş minik karides (250 gr haşlanıp temizlenmiş karides de kullanılabilir.)

Sosu için;

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı+25 gr tereyağı ? 1 adet büyük boy kuru soğan ? 4 diş sarmısak

- 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kırmızı toz biber ? 2 adet orta boy yeşil kabak ? Varsa yarım su bardağı beyaz şarap

? 2 adet orta boy domates (Konserve domates de kullanılabilir.) ? 4 yemek kaşığı domates püresi

(1 yemek kaşığı domates salçası da kullanılabilir.) ? 1 demet maydanoz

? 1 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri (Robotta çekilmiş mihaliç peyniri ya da İzmir teneke tulumu da kullanılabilir.) ? Varsa 2 yemek kaşığı incecik doğranmış fesleğen