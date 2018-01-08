Kabak ve Patlıcan Rulolu Köfteler

Kabak ve Patlıcan Rulolu Köfte Tarifi
Malzemeler:
• 500 gram dana kıyma
• 3 adet ince uzun patlıcan
• 3 adet kabak
• 1 kuru soğan (rendelenmiş)
• 1 paket Knorr köfte harcı
• Sıvı yağ
• Kürdan
Tarif:
• Derin bir kaba kıymayı ve rendelenmiş kuru soğanı alıp iyice yoğurun.
• Yoğurduğunuz kıymalardan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp, küçük bir rulo haline getirin.
• Patlıcanları alacalı soyun ve cips şeklinde uzun ince dilimler kesin.
• Kabakları da aynı şekilde boyuna kesin.
• Patlıcanları tuzlu suda yarım saat kadar bekletin.
• Hazırladığınız köfteleri, ince dilimlenmiş patlıcan ve kabakların içerisine sarıp rulo yapın.
• Ruloların uç kısımlarını kürdanla tutturun.
• Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin.
• Piştikten sonra kürdanları çıkartın.
• Afiyet olsun!
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