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Kabak ve Patlıcan Rulolu Köfteler

Hürriyet Haber
08.01.2018 - 11:12 | Son Güncelleme:

Hem sebzesiz hem de köftesiz yapamam diyenlerdenseniz size müthiş bir tarifimiz var! Sebze ve köftenin muhteşem birlikteliğini tadacağınız bu leziz yemeğe doyamayacaksınız. İşte sevdiklerinize de hızlıca hazırlayabileceğiniz kabak ve patlıcan rulolu köfteler…

Kabak ve Patlıcan Rulolu Köfteler


Kabak ve Patlıcan Rulolu Köfte Tarifi

Malzemeler:
• 500 gram dana kıyma
• 3 adet ince uzun patlıcan
• 3 adet kabak
• 1 kuru soğan (rendelenmiş)
• 1 paket Knorr köfte harcı
• Sıvı yağ
• Kürdan

Kabak ve Patlıcan Rulolu Köfteler

Tarif:

• Derin bir kaba kıymayı ve rendelenmiş kuru soğanı alıp iyice yoğurun.
• Yoğurduğunuz kıymalardan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp, küçük bir rulo haline getirin.
• Patlıcanları alacalı soyun ve cips şeklinde uzun ince dilimler kesin.
• Kabakları da aynı şekilde boyuna kesin.
• Patlıcanları tuzlu suda yarım saat kadar bekletin.
• Hazırladığınız köfteleri, ince dilimlenmiş patlıcan ve kabakların içerisine sarıp rulo yapın.
• Ruloların uç kısımlarını kürdanla tutturun.
• Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin.
• Piştikten sonra kürdanları çıkartın.
• Afiyet olsun!

Kabak ve Patlıcan Rulolu Köfteler


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Etiketler: Kim yaptı bunu dedirtecek lezzetler , Kabak ve Patlıcan Rulolu Köfteler
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