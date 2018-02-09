Kaan'dan Sevgililer Günü'ne özel kılıf

Sevgililer Günü geldi çattı; son günlerde satışa çıkardığı telefonlarıyla dikkat çeken Kaan ise farklı bir çalışmaya imza atarak fotoğraflarla kişiselleştirilebilen özel kılıfını tüketicilerle buluşturacağını duyurdu.
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