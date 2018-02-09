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    Kaan'dan Sevgililer Günü'ne özel kılıf

    Hürriyet Haber
    09.02.2018 - 13:22 | Son Güncelleme:

    Sevgililer Günü geldi çattı; son günlerde satışa çıkardığı telefonlarıyla dikkat çeken Kaan ise farklı bir çalışmaya imza atarak fotoğraflarla kişiselleştirilebilen özel kılıfını tüketicilerle buluşturacağını duyurdu.

    KAAN, bu sevgililer gününde KAAN A1 akıllı telefon alanlara, üzerinde istedikleri fotoğrafın basılı olduğu özel A1 kılıflarını hediye ediyor.  

    08-21 Şubat tarihleri arasında satın alınan KAAN A1 model telefonlar için geçerli.

    Etiketler: kaan , telefon , telefon kılıfı
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