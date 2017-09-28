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61 dönüm üzerinde çok 'fonksiyon'lu park

Hürriyet Haber
28.09.2017 - 13:38 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 13:42

61 dönüm alan üzerinde kurulacak Ataşehir Belediyesi Kent Parkı'nın, tamamlandığında bölgenin sosyal dokusuna önemli bir katkı sunması bekleniyor.

Ataşehir’de önemli bir kamusal alan yaratması beklenen ve Studio Vertebra tarafından tasarlanan kent parkının inşaatı devam ediyor. Projede, bölgenin sosyal hayatına nitelikli bir zemin kazandırmak amacıyla sergi alanları, performans merkezi, gastronomi merkezi, şef restoranları, kitap kafe ve çocuklar için etkinlik alanları gibi fonksiyonlar planlanmış.

Nitelikli, büyük bir park olarak tanımlanabilecek projenin yaklaşık yüzde 85’ini yeşil alanlar oluşturuyor. Parkta yürüyüş parkurları ve bisiklet yolları da bulunacak.

 

Etiketler: Ataşehir Belediyesi Kent Parkı , Studio Vertebra , Kent parkı
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