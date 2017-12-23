Jüri, Noel molası verdi

Manhattan Federal Mahkemesi’nde görülen davaya bakan Yargıç Richard Berman, jürinin ortak bir karara varamadığını, resmi Noel ve yılbaşı tatilinin ardından 3 Ocak 2018’de müzakerelere devam edileceğini açıkladı. Hakkında 6 ayrı suçlama bulunan Atilla ile ilgili son sözü 12 kişilik jüri heyeti söyleyecek. Jürinin kararının gecikmesi, ‘daima savunmanın lehine bir gelişme’ olarak yorumlanıyor. Yargıç Berman, salondan ayrılmadan önce gayretli çalışmaları için tüm jüri üyelerine teşekkür etti. Berman jüri üyelerini, jüri salonu dışında birbirleriyle ve başkalarıyla dava hakkında konuşmamaları ve dava ile ilgili haberleri okumamaları konusunda uyardı. Yargıç Berman mahkeme heyetine ise “İyi tatiller” diledi.

JÜRİDEN SORU YAĞMURU

Jürinin detayları dikkatlice incelediği ve notlar aldığı bildiriliyor. Jüri odasından duruşma salonuna zaman zaman notlar yollayarak ayrıntılı sorular soran jüri üyelerinin ince eleyip sık dokuyan tavrı, davaya bakan Yargıç Richard Berman ile savunma ve savcılık makamını da şaşırttı. Savcılık makamı, “Şimdiye kadar savunma ve savcılık arasındaki iki teoriye ilişkin bu denli ayrıntılı betimlemeler isteyen bir jüri heyeti görmedim” yorumunu yaptı.

Davada anlaşarak tanık olan Reza Zarrab’ın ifadesini verirken çizdiği şemalar üzerinde jüri değerlendirme yapmak istedi.