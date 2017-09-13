Juncker’den sert mesaj

AVRUPA Birliği’nin (AB) mevcut durumunu ve geleceğini değerlendirdiği “Birliğin Durumu” konuşmasında “yelkenlerin yeniden rüzgârla dolduğu” mesajını veren AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye ile ilişkiler konusunda ise son derece olumsuz ifadeler kullandı. Juncker, Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) konuşmasında Türkiye’nin yakın gelecekte AB üyesi olmasının imkânsız olduğunu net şekilde dile getirdi.

DIŞLAYICI SÖYLEM

Juncker, göreve geldiğinde kendi döneminde genişleme olmayacağını açık şekilde dile getirmiş sonrası için ise kapıyı açık bırakmıştı. Dün de konuşmasında, ileride AB’nin 27’den daha fazla üyeye sahip olacağını belirten Juncker, Batı Balkanlar için kapsayıcı, Türkiye için ise dışlayıcı bir söylem benimsedi. Aday ülkelerin hukukun üstünlüğü, adalet ve temel haklara azami öncelik vermesi gerektiğini söyleyen Juncker, “Bu da öngörülebilir bir gelecekte Türkiye’nin üyeliğini imkânsız hale getiriyor” dedi.

AB’DEN UZAKLAŞMA

Belli bir süredir Türkiye’nin AB’den dev adımlarla uzaklaştırıldığının altını çizen Juncker’in üzerinde ısrarla durduğu konulardan biri de gazetecilerin durumu oldu. “Gazetecilerin yeri cezaevleri değil yazı işleridir” diyen Juncker, “Türkiye’de iktidarda olanlara yaptığım çağrı şu: Gazetecilerimizi serbest bırakın. Tabii sadece bizimkileri değil” ifadelerini kullandı.

NAZİ KIYASLAMALARI

Türkiye’den, bazı AB ülkeleri ve liderleri hakkında yapılan açıklamaları da eleştiren Juncker, “Liderlerini faşistler ve Nazilerle kıyaslayarak üye ülkelerimize hakaret etmeyi bırakın. Avrupa olgun demokrasilerin kıtasıdır” diye konuştu. Hakaretlerin barikatlar oluşturduğunu kaydeden Juncker, “Bazen, müzakerelerin çökmesi durumunda suçu Avrupa’nın üstüne atmak için Türkiye’nin bu barikatları kasten yerleştirdiği duygusuna kapılıyorum” ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMA OLUMSUZ HAVAYI ÖZETLEDİ

Juncker’in açıklamaları, son dönemde AB içinde oluşan olumsuz havayı özetler ve her iki tarafın da manevra alanının iyice daralmaya başladığını gösterir nitelikte. Brüksel’deki beklenti 19-20 Ekim’deki AB Zirvesi’nde Türkiye konusunun iyiden iyiye ısınacağı ancak olası bir belirleyici ve somut kararın 2018 baharından önce alınmayacağı yönünde. AB yetkilileri, ilişkilerde belirgin bir iyileşme yaşanıp yaşanmayacağının Ankara’nın, AB Komisyonu’nun nisanda açıklayacağı rapora kadar atacağı adımlara bağlı olduğunu belirtiyor. AB Komisyonu’nun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn önceki gün AP’de yaptığı konuşmada Ankara’nın insan hakları ve hukukun üstünlüğünü iyileştirici adımları acilen atmasının kendi çıkarına olduğunu vurgulayarak, “Mevcut durumun değişmemesi halinde rapora ne yazacağımı hayal etmek için fazla siyasi fanteziye gerek yok” ifadelerini kullanmıştı.

‘ELİMİZİ UZATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ’

AB Komisyonu Başkanı Juncker, Türkiye hakkındaki değerlendirmesini, “Büyük Türk halkına ve değerlerimiz temelinde bizimle çalışmaya hazır olan herkese her zaman elimizi uzatmayı sürdüreceğiz” ifadeleriyle tamamladı.