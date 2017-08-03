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    Juncker'den önemli 'Türkiye' açıklaması

    DHA
    03 Ağustos 2017 - 13:53Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 14:15

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'nin AB'nin önemli bir komşusu olduğunu ve Türkiye-AB arasındaki katılım müzakerelerinin devam etmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

    Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Jean Claude Juncker Türkiye ile AB arasında yürütülen üyelik müzakerelerinin bitirilmesinden yana olmadığını söyledi. Alman kamu kanalı ARD’ye gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı Juncker, “Türkiye ile AB arasındaki üyelik görüşmelerinin dürüstçe bitirilmesi gerekmez mi?” sorusuna “Ben öyle düşünmüyorum” dedi.

    İlişkiler sürmeli, üyelik bugünün konusu değil

     “Türkiye’nin adım adım, bazen de büyük adımlarla AB’den uzaklaştığını düşünüyorum” diyen AB Komisyon Başkanı, “Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da birden çok kez ifade ettim. Ancak ben AB ile Türkiye arasındaki müzakerelerin, üyelik konusunu ön plana çıkartmadan, sürdürülmesinden yanayım. Üyelik bu günlerin konusu değil”ifadelerini kullandı. Juncker, bu konuda Ankara’da olması gereken sorumluluğun yükünü AB’ye taşımanın akıllıca bir politika olmayacağını da söyledi.

    Gümrük birliğinin genişletilmesi konusunda tartışma halindeyiz

    Jean Claude Juncker, gümrük birliğinin genişletilmesi konusunda ise ikilemde olduğunu söyledi. “Bu konuda ben kendi kendimle konuşuyorum. Gerçi biz gümrük birliğinin genişletilmesini tavsiye ettik, ancak son 18 ayda Türkiye’de objektif haber yapan gazetecilerin özgürlüğüne yönelik çok şeyler oldu. Bu nedenle, bizim bu konuda kısıtlamalara gitmeden, burada bunu yapmamız gerektiğini söyleyemem. Türkiye ile bu konuda tartışma halindeyiz” diye konuştu.

    AB’nin Türkiye’ye bol keseden para aktardığı doğru değil

    AB’nin Türkiye’nin üyeliğe hazırlanmasına yönelik öngörülen mali yardımlar konusunda titiz davrandığını kaydeden Juncker, basında AB’nin Türkiye’ye büyük paralar aktardığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Juncker, söz konusu 3-4 milyar Euro’dan sadece şu ana kadar 189 milyon Euro’nun ödendiğini belirtti. AB Komisyon Başkanı, Türkiye’ye geri kabul anlaşması çerçevesinde sığınmacılara yönelik verilen paraların da projelere bağlı olduğunu ve ödenen paranın Türkiye’ye değil, sığınmacılara gittiğini vurguladı. Alman basınında AB’nin sanki Türkiye’ye bol keseden para aktardığı ve bunun kesilmesi gerektiği yönündeki haberleri de eleştiren Juncker, “Konuşmadan önce, bilgi sahibi olmak gerekir” dedi.

    Etiketler: Juncker , AB , Türkiye
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