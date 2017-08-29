Juncker: Türkiye dev adımlarla AB'den uzaklaşıyor

AB Büyükelçileri Konferansı’nda konuşan Juncker, cevaplanması gereken sorunun Türkiye ile müzakerelere son verilip verilmemesi gerektiği olduğunu ifade ederek, “Tamamen teorik bir soru çünkü şu aşamada zaten müzakere yok” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile her zaman dostane bir ilişkiye sahip olduğunu ve şimdi de iyi ilişki içinde bulunduğunu belirten Juncker, Erdoğan’ın sorumluluğu AB’ye atma niyetinde olduğundan şüphelendiğini kaydederek, “Sanırım Avrupa’nın, ‘müzakerelere son vermek istediğini’ söylemesini istiyor” dedi. Juncker, “Sorumluluğu Türkiye’nin değil sadece AB’nin üzerine atmak için Avrupa’nın müzakerelere son vermek istediğini söylemesini istediğini sanıyorum” ifadelerini kullandı.

'SORUMLULUK TAMAMEN TÜRK TARAFINDA'

Bazı üye ülkelerin Türkiye ile köprüleri atma taleplerine rağmen AB Komisyonu’nun yaşanan tüm olumsuzluklara karşın Türkiye’ye karşı kapıları kapatmayan ve diyalog kanallarını açık tutan bir yaklaşım izlemesinde etkin rol üstlenen Juncker, “Türklerin, Türkiye’nin AB’ye katılımını imkansız kılanın Erdoğan sistemi olduğunu fark etmelerini sağlayacak şekilde hareket etmemizi istiyorum” diye konuştu. Juncker, sorumluluğun tamamen Türk tarafında olduğunun altını çizdi.