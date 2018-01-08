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    Juncker: Tabii ki yardım ederiz

    Hürriyet Haber
    08.01.2018 - 01:45 | Son Güncelleme:

    TÜRKİYE’nin sorun yaşadığı Avrupa Birliği ülkeleriyle ilişkilerini düzeltme yönünde adımlar attığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “AB temennim 2018 yumuşama yılı olsun” dediği bir ortamda Brüksel’den de önemli bir mesaj geldi. AB Komisyonu Başkanı Jean Claude-Juncker, Türkiye’nin yeniden AB’ye yakınlaşmak istemesi halinde yardım edeceklerini söyledi.

    Bulgar medyasına konuşan Juncker, “Türkiye ile konuşmayı sürdürmeliyiz. Türkiye büyük adımlarla AB’den uzaklaşıyor ancak yeniden AB’ye yakınlaşmak isterse tabii ki yardım ederiz” ifadelerini kullandı. Gerek Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerekse Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile yaptığı görüşme Brüksel’in yakın takibindeydi. Türkiye’nin ilişkileri yeniden ısıtma yönündeki girişimleri iyi bir başlangıç olarak görülüyor ve devamının somut adımlarla gelmesi umuluyor.

    ‘HEMEN MÜMKÜN DEĞİL’

    ‘İlişkilerin yeni bir formatla sürdürülmesi’ fikrinin sıkça dile getirilmeye başlandığı son günlerde Türkiye’nin üyeliği konusundaki AB görüşünde ise herhangi bir değişiklik yok. Juncker de, “Mevcut şartlar altında Türkiye’nin hemen üye olması mümkün değil” dedi. Juncker, Ankara’nın sorunları çözmek için yararlı olacağını düşündüğü bir AB-Türkiye Zirvesi düzenlenmesi konusunda ise net bir yorum yapmaktan kaçınarak, “Ne evet ne de hayır diyebilirim” diye konuştu.

    Etiketler: gazetehaberleri
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