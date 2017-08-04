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    Juncker seçim yarışında Merkel’e göz kırptı

    © Deutsche Welle Türkçe
    04 Ağustos 2017 - 11:17Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 11:44

    AB Komisyonu Başkanı Juncker, Almanya’da genel seçimler yaklaşırken rengini belli etti. Juncker, Merkel’e göz kırptı.

    Juncker seçim yarışında Merkel’e göz kırptı

    AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı ve eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ile dost olmasına rağmen Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel’in yeniden başbakanlığa seçilmesini umduğunu söyledi.
    Juncker, “Ben Hıristiyan Demokratım, dolayısıyla parti ailemizin bu seçimden başarıyla çıkmasını arzuluyorum” dedi.
    Alman televizyonu ARD’nin Brüksel stüdyosunda konuk olan Juncker, Martin Schulz ile aralarındaki dostluğun da süreceğini sözlerine ekledi.

    İKİSİ DE AB YANLISI

    Avrupa politikasında Merkel ile Schulz arasında görüş ayrılığı bulunmamasının memnuniyet verici olduğunu belirten Jean-Claude Juncker, “Fransa’da öyle olmadı. Fransa’da, Avrupa ile Avrupa karşıtları arasında seçim yapıldı” dedi.
    Komisyon Başkanı Juncker, 24 Eylül’deki Almanya genel seçimlerine “Avrupa yanlısı iki başbakan adayının katılmasının Alman demokrasisi için gurur vesilesi olduğunu” ifade etti.

    Juncker seçim yarışında Merkel’e göz kırptı

    Etiketler: ALMANYA , seçim , MERKEL , SCHULZ , junker
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