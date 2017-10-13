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    Juncker: İngiltere borçlarını ödemek zorunda

    İHA
    13.10.2017 - 14:26 | Son Güncelleme:

    AB Komiyonu Başkanı Juncker, İngiltere’nin AB’ye olan borçlarını ödemek zorunda olduğunu söyledi.

    AVRUPA Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere’nin, Brexit’ten sonra AB ile gelecekte olacak ilişkileri görüşmeye başlamadan önce birliğe olan borçlarını ödemeyi taahhüt etmesi gerektiğini söyledi. Juncker, “İngilizler, bizim gibi, her gün yeni problemlerle karşılaşıyor. Bu yüzden Brexit süreci, başlangıçta düşünüldüğünden daha uzun sürecek” dedi. “İngiltere’nin kalan mali taahhütleri söz konusu olduğunda gerçek bir uzlaşma bulamıyoruz” ifadelerini kullanan Juncker, bir uzlaşma yolu bulunmazsa önümüzdeki hafta Avrupa Konseyi’nde yapılacak görüşmelerde Brexit için ikinci safhaya geçemeyeceklerini belirtti.

    Etiketler: Jean-Claude Juncker
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