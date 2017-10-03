Juncker: Görüşmelerde yeterince ilerleyemedik

JUNCKER, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, “Şu anda müzakerelerin ikinci aşamasına geçmeye hazır olduğumuzu söyleyemem” dedi. Brexit sonrasında İngiltere ile ilişkilerin nasıl olacağı konusunda görüş belirtemeyeceğini söyleyen Juncker, sözlü açıklamaların müzakere pozisyonu olarak kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Brexit müzakerelerinde AB’yi temsil eden Michel Barnier de, yine Avrupa Parlamentosu üyelerine yaptığı konuşmada, Brexit görüşmelerinde yeterli ilerleme sağlanmadığını ve İngiltere’nin ayrılma nedeniyle ödemesi gereken tazminat konusu gibi bazı konularda ciddi görüş ayrılıkların sürdüğünü söyledi.