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    Juncker: Brexit’te bir mucize beklemiyorum

    AA
    20.10.2017 - 13:01 | Son Güncelleme:

    AB Liderler Zirvesi’nin ikinci oturumunun ardından gazetecilere açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brexit’te bir mucize beklemediğini söyledi.

    AVRUPA Birliği’nin (AB) 28 üyesinin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren AB Liderler Zirvesi’nin ikinci günkü oturumu başladı. AB Konseyi Donald Tusk ve İngiltere Başbakanı Theresa May’in ikili görüşmesinin ardından, liderlerin iş birliği alanlarını artırma yöntemlerini tartışması öngörülüyor. Bu oturumdan sonra toplantıdan İngiltere’nin ayrılmasıyla birlikte geriye kalan 27 AB üyesi ülkenin liderlerinin, İngiltere’nin AB’den çıkış sürecine (Brexit) odaklanması bekleniyor. Zirvenin ikinci gününde liderler, gündeme ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    İNGİLTERE DAHA FAZLA BİLGİ VERMELİ
    AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brexit sürecine ilişkin gelişmeleri değerlendireceklerini belirterek, “Brexit’te bir mucize beklemiyorum” dedi. İngiltere’nin sürece ilişkin daha fazla detaylı bilgi vermesi gerektiğini belirten Juncker, tarafların anlaşmaya varamayacağı düşüncesi üzerinden hareket etmediğini vurguladı. Almanya’da hükümet kurma çalışmalarına ilişkin de konuşan Juncker, Almanya’da AB yanlısı bir hükümet kurulacağından emin olduğunu söyledi.

    Juncker: Brexit’te bir mucize beklemiyorum

    UÇAĞIN İÇİNDE BEKLİYORUZ
    Brexit sürecine ilişkin soruları yanıtlayan Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel ise, “Brexit rötar yapmış bir uçak gibi. Uçağın içinde bekliyoruz ama bazı yolcular hâlâ uçağa binemedi. Sonsuza kadar bekleyemeyiz. Uçağı kaçıran yolcular otobüse binmek zorunda kalır” diye konuştu.

    Juncker: Brexit’te bir mucize beklemiyorum

    Malta Başbakanı Joseph Muscat, “Zirvede yapılacak değerlendirmenin adil olacağını düşünüyorum. AB liderlerinin geleceğe dönük yapıcı bir tutum sergileyeceğini düşünüyorum. Ancak yeterli ilerleme sağlandığına ilişkin bir mesaj verileceğini sanmıyorum” açıklamasında bulundu.
    “AB, ileriye gitmek için istekli olduğunu belirtecek” diyen Muscat, Brexit sürecine ilişkin sorunların bulunduğunu göz ardı etmemek gerektiğini belirtti.

    Juncker: Brexit’te bir mucize beklemiyorum

    BELİRSİZLİK KITA İÇİN İYİ DEĞİL
    Avusturya Başbakanı Christian Kern, ise “Brexit AB ekonomisi için faydalı değil. Bu konuda şüphe yok” dedi.
    Süreçteki ilerlemenin halihazırda soyut gelişmelere dayandığını belirten Kern, somut sonuçlar elde edilmesi gerektiğini söyledi. Kern, “Belirsizlik kıta için iyi değil, ekonomilerimiz için de değil. Bu nedenle İngiltere’nin ilerleme kaydedebilmek için bir öneride bulunması gerekiyor” diye konuştu.

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