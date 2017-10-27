JPMorgan'dan Türk Lirası açıklaması

JPMorgan, Türk Lirası için tavsiyesini "ağırlığını artır"dan "piyasa ağırlığı"na düşürdü.

Aralarında Saad Siddiqui'nin de bulunduğu JPMorgan stratejistleri, enflasyona ilişkin endişelerin, tahvil portföy çıkışlarına ilişkin risklerin ve siyasi risklerin bankayı Türk varlıklarının kısa vadeli görnümü konusunda temkinli olmaya yönelttiğini kaydetti.

Bloomberght'nin haberine göre banka, TL/Güney Afrika randı kurunda uzun pozisyonu kapattığını belirtti.

JPMorgan, Türk Lirası'nın yüksek "carry" trade durumunun, beklenmedik siyasi risler ve makro kötüleşmeden dolayı yetersiz olduğuna dikkat çekti.

Banka, enflasyonun sürekli bir düşüş trendine girdiğinde ve cari açığın kredi büyümesinin yavaşlaması ile birlikte yeniden daralma işaretleri verdiğinde TL'deuzun pozisyona girebileceklerini belirtti.

JPMorgan, siyasi haber akışının muhtemelen olumluya dönmeyecek olması ve dış ortamın gelişen piyasa varlıkları için destekleyici olmamasının dolayı, Türk Lirası'nda uzun posizyona girmenin önünde engeller olduğunu kaydetti.

Banka, öte yandan, Türk Lirası'nda kısa pozisyona da girmeyeceklerini ve bunun yerine mevcut seviyelerde faizlerde daha iyi "risk-getiri" bulacaklarını ifade etti.

Banka, piyasasının önümüzdeki 12 aylık dönemde faiz indirimlerini fiyatlamayacağını ve artırımlarını fiyatlayacağını kaydetti.