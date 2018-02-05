JPMorgan'a göre hisselerde düzeltme riski yok

JPMorgan Asset Management Stratejisti Patrik Schowitz, tahviller ile kıyaslandığında hisse senetlerinin hala "doğru yerde" olduğunu düşünüyor.

Schowitz yayınladığı piyasa notunda, "ekonomik büyüme ile kar büyümelerinin sağlam seyrettiği bir ortamda, yüksek hisse değerlemelerinin büyük bir piyasa satışını tetiklemek için yeterli bir sebep olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

Schowitz tahvil faizlerindeki yükselişin en büyük risk olduğuna işaret etti ve "Asıl mesele tahvil faizlerinin bulunduğu seviyelerden çok, bu faizlerin ne kadar hızlı yükseldiği. Yatırımcılar bunu yakından izlemeye devam etmeli" dedi.

Notta, "Bu hareket daha büyük bir şeyin başlangıcına dönüşebilir, ama şimdilik oldukça sınırlı ve muhtemelen ‘gerçek düzeltme seviyelerine’ gelmeden alıcılar devreye girecektir."