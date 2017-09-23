JP Morgan'ın Türkiye ile ilgili 5 izlenimi

Yatırım bankası JP Morgan, 19-20 Eylül tarihlerinde Ankara ve İstanbul'da hükümet ve TCMB yetkilileri, bağımsız siyaset ve ekonomi analistleri, yerel piyasa katılımcıları ve iş dünyası temsilcileri ile yaptığı toplantılara ilişkin değerlendirme notunu yayımladı.

JP Morgan, erken seçim riskinin azaldığı, muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanı adaylarını gelecek 12 ayda belirleyemecekleri bir ortamda siyasetteki cansızlığın devam etmesinin muhtemel olduğunu bildirdi.

JP Morgan, yapılan temaslardaki izlenimlerini söyle sıraladı:

1- Büyüme performansı hükümetin uyguladığı teşvik tedbirlerinin etkisiyle beklenenden çok daha güçlü,

2- Ancak büyümenin teşvik paketleri sona erdikten ve Kredi Garanti Fonu'nun etkisi azaldıktan sonra nasıl performans göstereceği konusunda belirsizlik var,

3- Güçlü büyüme performansı şu ana kadar parasal ve mali teşvik ihtiyacını azalttı,

4- Hükümetin seçimlere kadar bir miktar mali hareket alanına sahip olmak için mali politikayı ılımlı şekilde sıkılaştırmaya çalışması büyük olasılık,

5- TCMB'nin likidite şartlarını ve faizleri önümüzdeki aylarda değiştirmemek için hareket alanı var.