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JP Morgan'dan Türkiye açıklaması

Hürriyet Haber
15.02.2018 - 09:17 | Son Güncelleme:

JP Morgan Türkiye'nin ihracatının yeni bir ivmeye ihtiyacını olduğunu belirterek, cari işlemler açığında daha keskin bir genişleme olasılığına işaret etti.

JP Morgan, Türkiye'nin dış dengesinin 2014-2017 arasında liranın hızla değer kaybetmesi ve enerji fiyatlarında düşüşün etkisiyle konjonktürel bir iyileşme gösterdiğini, ancak enerji fiyatlarında 2017 ortasından itibaren görülen toparlanmanın bu döngüyü sona erdirdiğini bildirdi.

Dış ticaret rakamalarının ithalatta büyümenin hızlandığına işaret ettiğini belirten JP Morgan, bunun önümüzdeki aylarda cari işlemler açığında daha keskin bir genişleme olasılığına işaret ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin yurt içi katma değerli ihracatı artıracak yapısal reformlara ve enerji verimliliğini ilerletmeye ihtiyacı olduğunu savunan JP Morgan, ancak siyasetçilerin 2019 Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi odaklanmaları nedeniyle, seçim sonrasına kadar yapısal reformlar cephesinde ilerleme beklemediklerini belirtti.

AB ile Gümrük Birliği anlaşmasının geliştirilmesinin, derinleştirilmesinin Türkiye'nin ihracatına bir rahatlama getirebileceğini ifade eden JP Morgan, 2019 seçimleri sonrasında yapısal reformlarda toparlanma beklendiğini de vurguladı.

Etiketler: JP Morgan , JP Morgan türkiye , JP Morgan türkiye açıklaması
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