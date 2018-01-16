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    Joyce çevirisine 15 bin lira ödül

    Hürriyet Haber
    16.01.2018 - 22:27 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı’nın 2014 yılında kaybettiğimiz Talât Sait Halman anısına başlattığı Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’ne bu yıl, James Joyce’un ‘Finnegans Wake’ eserinin ‘Finnegan Uyanması’ çevirisiyle Fuat Sevimay layık görüldü.

    Sevimay’a 15 bin TL değerindeki ödülü, önceki akşam İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın ev sahipliğinde, Nejat Eczacıbaşı Binası’nın 6’ncı katında yer alan Firuze’de düzenlenen özel bir yemekte takdim edildi.

    İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “Bu yıl üçüncü kez sunacağımız Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’yle de dünya edebiyatından yapıtları Türkçeye başarılı çevirilerle kazandıran çevirmenlere destek sağlıyor, bu alanda yeni ve nitelikli üretimleri teşvik ediyoruz. ” diyerek ödülü Fuat Sevimay’a takdim etti. Seçici Kurul Başkanı Doğan Hızlan da “James Joyce’un 1939 tarihli ‘Finnegans Wake’inin geceye ve düşlere açılan, dilleri ve tarihleri bir araya getiren cümlelerini Türkçe söylemekteki yaratıcılığı, cesareti ve oyunculuğu” gerekçesiyle Fuat Sevimay’ı ödüle layık bulduklarını açıkladı.

    Etiketler: gazetehaberleri
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