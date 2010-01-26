Cuma gÃ¼nÃ¼ zor ÅŸartlarda bir Denizli maÃ§Ä± oynandÄ±. NasÄ±l bir maÃ§tÄ±?

Bence iyi maÃ§ oldu. Ben FenerbahÃ§eâ€™nin bu kadar mÃ¼cadele edeceÄŸini tahmin etmiyordum. MaÃ§ DereaÄŸzÄ±â€™nda, derede oynansa, futbolcular daha az yorulurdu. Dos Santos baktÄ± ki hava soÄŸuk, o bile koÅŸtu. Ä°lk defa formasÄ± kirlendi.

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ÅžÃ¼krÃ¼ SaraÃ§oÄŸluâ€™nun Ã§im problemi niye Ã¶nlenemiyor?

Adam Ã§Ã¶lÃ¼n gÃ¶beÄŸine golf sahasÄ± kuruyor. Erensan, yÄ±llarÄ±n TÃ¼rk kazan firmasÄ±, Arsenal stadÄ±nÄ±n tesisatÄ±nÄ± kuruyor. Alttan Ä±sÄ±tmasÄ±nÄ±, otomasyonunu bir incele, belki iÅŸine yarar. Ama, Corinthiansâ€™Ä±n Ã§aycÄ±sÄ±nÄ± sor. BÃ¼tÃ¼n klÃ¼p bilir.

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Denizli tek galibiyetini Ankarasporâ€™a almÄ±ÅŸ, bir ÅŸey farkeder mi?

Farketmez. FenerbahÃ§e iÃ§in farketmez. Ã‡Ã¼nkÃ¼ FenerbahÃ§e Manchesterâ€™a 3 de atabilir, Giresunâ€™dan 3 de yiyebilir. FenerbahÃ§e bu. AslÄ±nda Ligâ€™de kolay maÃ§ devri BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n Adana Demirsporâ€™a 10 gol attÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n bitti. 15 senedir yenilgisiz lider var mÄ±? Yok. 20 senedir 10-0 skor var mÄ±? O da yok. TÃ¼rkiyeâ€™de son 10 senede 7-1 var, 8-0 var. Ä°kisi de malum. Uzatmaya gerek yok. Emrah Ã–ner yazÄ±yor

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Peki ne eksik FenerbahÃ§eâ€™de? Veya birÅŸeyler eksik mi?

FenerbahÃ§eâ€™de yÄ±llardÄ±r bir eksik, bir de fazla birÅŸey var. Eksik olan; Van HooijdonkÂ veya Moldovan. Fazla olan; para. Transfer taksitleri 3 ay geciksin, sen seyret, hepsi Batistuta kesilir. Van Hooijdonk dedim de, adamcaÄŸÄ±zÄ±n 3 sarÄ± kartÄ± vardÄ±, 15 maÃ§ 4.sarÄ± kartÄ± gÃ¶rmedi. Emre, Lugano utanmasa soyunma odasÄ±nda yatarak girecekler. AmaÃ§, herhalde Sivasâ€™da Ã¼ÅŸÃ¼tmemek. Al sana bir eksik daha.

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Ã–nder sizce affedilmeli mi?

EÄŸer zaten FenerbahÃ§e Ã–nderâ€™e kalmÄ±ÅŸsa, vay haline. Adam Neillâ€™i alÄ±yor, Neill uÃ§aktan gelip -10 derecede maÃ§a Ã§Ä±kÄ±yor, sen hala Bekirâ€™i yetiÅŸtireceksin. AbdÃ¼lkadir, AbdÃ¼lkadir diye getirdin Ã§ocuÄŸu, ta oralardan. Åžimdi nerede? Ä°.B.B.gov.tr.

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Galatasaray Joâ€™yu aldÄ±. Dos Santos yolda. FenerbahÃ§eâ€™de hala GÃ¶khan Ãœnal dÄ±ÅŸÄ±nda bir ÅŸey yok. Sizce bu fÄ±rtÄ±na Ã¶ncesi sessizlik mi?

AslÄ±nda Joâ€™yu yÄ±llardÄ±r FenerbahÃ§e istiyordu. KÄ±smet Galatasarayâ€™a imiÅŸ. Joâ€™yu az Ã§ok tanÄ±yoruz. Bir kere adam ÅŸu anÂiyi olsa vermezler, onu bÄ±rak problemli adam olmasa Premier Lig hiÃ§ vermez. Fakat futbolcunun sezon sonuna kadar ki performansÄ± baÅŸka birÅŸey. Avrupaâ€™da oynamayacak adamÄ± alman zaten ayrÄ± bir bomba. AslÄ±nda Joâ€™yu FenerbahÃ§e alsaymÄ±ÅŸ, daha iyi olabilirmiÅŸ. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Jo-GÃ¼iza daha iyi bir ikili olurdu. Bir tek Red Kit, Jack, William ve Rintintin eksik kalÄ±yor. GerÃ§i FenerbahÃ§eâ€™de 3-4 tane Rintintin sayarÄ±m sana da, neyse.

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Son olarak, GÃ¶khan Ãœnal transferi iÃ§in ne sÃ¶ylerseniz?

ÅžÃ¶yle anlatayÄ±m; bir gÃ¼n hiÃ§ giymediÄŸin kotunu yÄ±kamak iÃ§in Ã§amaÅŸÄ±r makinasÄ±na sokuyorsun. Aaa, bir bakÄ±yorsun, arka cebinde sayÄ±sal loto kuponu. Aaa, bir daha bakÄ±yorsun trilyon sana Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ. Ä°ÅŸte, sana GÃ¶khan Ãœnal transferi. Veya GÃ¶khanâ€™Ä±n hissettikleri.

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