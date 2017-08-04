JK Rowling: 2017'nin en çok kazanan yazarı

'JK Rowling' ekonomi dergisi Forbes’un ‘Dünya’nın en zengin yazarları’ listesinde 95 milyon dolarla birinci sıraya yerleşti. Harry Potter serisini kaleme aldıktan sonra dünya çapında ün kazanan yazar Dan Brown, Stephen King, James Patterson gibi isimleri geride bıraktı.

Rowling’in geliri Harry Potter ve Lanetli Çocuk kitabının yayınlanmasıyla artarken, kitap İngiltere’de satışa çıktığı üç gün içinde 680,000 kopya sattı. Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar filminin senaryosunu kaleme alan yazar geçen haftalarda serinin ilk kitabı Felsefe Taşı’nın 20. yılını kutladı. Bloomsbury yayınevi kitabın illüstrasyonlu versiyonunu satışa sundu.