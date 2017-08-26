Jeunesse Global’e 18 ödül verildi

Jeunesse Global, bugüne kadar aldığı 226 ödüle yenilerini ekledi. SVUS Golden Bridge Ödülleri'nde, bir Altın ve bir Gümüş olmak üzere iki ödüle layık görüldü Jeunesse Global, Yılın Şirketi seçilerek Altın Ödül ile onurlandırıldı. CEO Randy Ray, COO Wendy Lewis ve CVO Scott Levis‘ten oluşan yönetici kadrosu ise Yılın Yönetici Ekibi kategorisinde Gümüş Ödülün sahibi oldu.

Dünya Ekonomisini ileri götüren ürün ve hizmetleri yaratan inanılmaz kadın ve erkeklerin ödüllendirildiği 60'tan fazla ülkede, 140'tan fazla şehri kapsayan Entrepreneur of The Year ödülleri ise Jeunesse Global yöneticilerini finansal verimlilik, işlerine ve ekiplerine olan bağlılıkları ile inovatif alanda gösterdikleri başarıları nedeniyle ödüllendirdi.

Doğrudan Satış Derneği "Ethos Ödülleri" kapsamında, oyunun kurallarını değiştiren yeni ürün olarak adlandırılan NV Primer, NV Fondöten ve NV Bronzer'dan oluşan NV ürün serisini, Yenilikçi Ürün Ödülü'ne layık gördü.

Son olarak, Jeunesse Global, şirketi, yöneticileri, ürünleri ve kâr amacı gütmeyen Jeunesse Kids vakfı ile 5 Mükemmellik Ödülü, 6 Üstün Başarı Ödülü ve 3 Onur Mansiyon Ödülü dahil olmak üzere 2017 Videographer Ödüllerinde tam 14 ödüle layık görüldü.

ÖDÜLLER BİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRİYOR

Jeunesse Global Türkiye, Balkanlar ve Kıbrıs Genel Müdürü Devrim Hamaratlar Türkiye'de de çok büyük hedefleri olan Jeunesse Global'e verilen ödüllerin

kendileri için önemli olduğuna işaret ederek “Haziran ayında iş dünyasının Oscar Ödülleri olarak nitelendirilen Stevie Awards kapsamında aldığımız ödüllerin mutluluğunu yaşarken, aldığımız bu prestijli 18 yeni ödül bizi distribütörlerimize karşı daha da sorumlu hissettiriyor. Amacımız Türkiye'de göstereceğimiz başarılar ile bu ödüllere yenilerinin eklenmesini sağlamak” dedi.

CİROSU 1.1 MİLYAR DOLAR

Eylül 2009'da kurulan Jeunesse Global'in cirosu 1.4 milyar dolar seviyesinde. Hali hazırda Türkiye'de 14 bin distribütörü olan şirket, bu yıl sonunda sayıyı 50 bine çıkarmayı hedefliyor. Şirket, dünyanın 60'ı aşkın ülkesinde faaliyet gösteriyor.