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    'Jest'li adaylık açıklaması

    Özgür ALTUNCU /İSTANBUL
    10.01.2018 - 23:52 | Son Güncelleme:

    CHP İstanbul İl Başkanlığı için iki isim daha adaylığını açıkladı.

    Şu anki İl Başkanı Cemal Canpolat ile CHP Parti Meclisi Üyesi Doktor Canan Kaftancıoğlu dün aynı salonda peş peşe adaylıklarını ilan etti.

    Canpolat, “Hedefimiz, parti içinde iktidar değildir. Parti içindeki arkadaşlarımıza sadece başarı dileriz” dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Canpolat, adaylığını açıkladığı sırada basın toplantısına katılan Kaftancıoğlu’nun jestine karşılık verdi. Kendisinden 3 saat sonra aynı salonda ve aynı koltukta adaylığını açıklayan Kaftancıoğlu’na eşlik edip hemen yanına oturdu.

    Kaftancıoğlu’nun açıklamasını bitirmesinin ardından salondan yükselen alkışa eşlik eden CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, kendisini ilk kutlayan isim oldu. Canpolat ve Kaftancıoğlu el sıkışıp birbirlerine başarı diledi.

    CHP İstanbul İl Başkanlığı için daha önce de eski CHP milletvekili Ali Kemal Kumkumoğlu adaylığını açıklamıştı. 

    Etiketler: gazetehaberleri
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