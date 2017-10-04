'Bu kadar pahalı bir jesti kabul edemem'

Yıldız futbolcular, sık sık sevgililerini servetlik armağanlara boğarken bu kez farklı bir hediye haberi geldi... Yaklaşık 1 yıldır Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'la aşk yaşayan oyuncu Tuvana Türkay'a Potuk, kimsenin kolay kolay reddedemeyeceği bir hediyeyle jest yaptı. Sarı-Lacivertli yıldız, dün 27 yaşına basan sevgilisi için 520 bin TL'lik son model bir otomobil aldı. Lüks aracın anahtarını geçtiğimiz günlerde gül buketi eşliğinde Türkay'a sunan Potuk, aşkından beklemediği bir yanıt aldı.

ARABA YERİNE KÖPEK...

Servet değerindeki hediyesiyle Tuvana Türkay'ın ayağını yerden kesmeyi planlayan futbolcuya oyuncu sevgilisi,"Bu çok pahalı bir armağan. Maalesef, bunu kabul edemem" dedi. Aşkının hediyesini kibarca geri çevirmesiyle hem şaşırıp hem de gururlanan Alper Potuk, bunun üzerine yeni bir armağan arayışına girdi. Ünlü futbolcu, Tuvana Türkay'a pomeraniann cinsi bir köpek hediye etti.

Hayvan sevgisiyle bilinen güzel oyuncunun Chihuahua cinsi bir köpeği bulunuyor. Alper Potuk da Türkay için geçtiğimiz günlerde 3 bin 500 TL'ye sevimli bir pomeranian yavrusu aldı.

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