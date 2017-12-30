Jess Molho kimdir? O Ses Türkiye'nin yeni sunucusu Jess Molho oldu!

O Ses Türkiye’nin yeni bölüm tanıtımı kafalarda soru işareti yarattı. Acun Ilıcalı’nın yerinde Jess Molho'yu görenler şaşkınlığını gizleyemedi. TV8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye'de ikinci tur elemeleri başladı. Acun Ilıcalı, sunuculuk görevini Jess Molho'ya devretti. Acun Ilıcalı’nın Survivor çekimleri için Dominik'e gittiği iddia edildi.



Geçtiğimiz günlerde çok yoğun bir programı olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, "Meksika ve Brezilya'da prodüksiyon yapıyoruz. Türkiye'de 4 gün duruyorum. Dominik'e gidiyorum 24 saat kadar sürüyor. Seneye belki Gökhan'a emanet edeceğim buraları" açıklamasında bulunmuştu.

JESS MOLHO KİMDİR?

Jess Molho, 4 Ekim 1976, İstanbul doğumlu, Türk oyuncu ve sunucudur.

Işık Lisesi'nden sonra Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nü bitirmiş, Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünde de Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. 1994 yılından beri TV sunuculuğu yapmaktadır. Sihirli Annem, Çocuklar Duymasın, Dadı, Çarli İş Başında, Yaprak Dökümü, Mahşer, Sardunya Sokak, Acayip Hikayeler,Kardeş Payı, Köstebekgiller adlı dizilerde rol almış, Oryantal Star'ın da sunuculuğunu üstlenmiştir. "Süpürrr" isimli sinema filminde başrolü paylaşmıştır.Star TV'de yayınlanan Ünlüler Sirki adlı yarışma programında da trapez üzerinde gösteri yapmak üzere yarışmacı olarak bulunmaktadır.Son olarak Fox TV'de Prenses Perfinya adlı dizide oynamıştır. Babası Türk Yahudisi, annesi İtalyandır ve kendisi ise çifte vatandaştır. Ünlüler sirkindeki başarısından dolayı da çok sevilen Jess Molho bu programla kariyerinin dönüm noktasını yaşamıştır. 989 bölüm "Yemek Bahane isimli sabah programını başarıyla sunmuş ve hemen ardından "Kabul Günü" isimli sabah programına başlamış hala sunmaktadır. Ayrıca Kanaltürk'te "Jess'le Hepsi 1 İnci" adlı "Adam Olacak Çocuklar" benzeri bir programı sunmaktadır. Ayrıca Türkmax kanalında İpek Durkal, Sena Keçeli, Turhan Alyakut ve Eyüp Kemal Sevinç ile Her Şey Tadında isimli uzun bir sabah - öğle kuşağı programı sunmaktadır. Bu program 2013 yılında 4.Antalya Televizyon Ödülleri komitesi tarafından "En İyi Gündüz Kuşağı Programı" ödülü almıştır.