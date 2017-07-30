Jess Molho kimdir? Jess Molho'nun eşi kim?

Babası Türk Yahudisi, annesi İtalyandır ve kendisi ise çifte vatandaş olan Jess Molho, 4 Ekim 1976’da doğdu. Işık Lisesi'nden sonra Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nü bitirdi. Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünde de Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Sihirli Annem, Çocuklar Duymasın, Dadı, Çarli İş Başında, Yaprak Dökümü, Mahşer, Sardunya Sokak, Acayip Hikayeler,Kardeş Payı, Köstebekgiller adlı dizilerin kadrosunda yer alan Jess Molho, 1994 yılından beri TV sunuculuğu yapmaktadır. "Süpürrr" isimli sinema filminde başrolde yer alan Jess Molho, Star TV'de yayınlanan Ünlüler Sirki adlı yarışma programında da trapez üzerinde gösteri yapmıştı. Son olarak Fox TV'de Prenses Perfinya adlı dizide oynadı. Babası Türk Yahudisi, annesi İtalyandır ve kendisi ise çifte vatandaştır. Ünlüler sirkindeki başarısından dolayı da çok sevilen Jess Molho bu programla kariyerinin dönüm noktasını yaşadı. 989 bölüm "Yemek Bahane isimli sabah programını başarıyla sunmuş ve hemen ardından "Kabul Günü" isimli sabah programına başladı. Ayrıca Kanaltürk'te "Jess'le Hepsi 1 İnci" adlı "Adam Olacak Çocuklar" benzeri bir programı sunmaktadır. Ayrıca Türkmax kanalında İpek Durkal, Sena Keçeli, Turhan Alyakut ve Eyüp Kemal Sevinç ile Her Şey Tadında isimli uzun bir sabah - öğle kuşağı programı sundu. Bu program 2013 yılında 4.Antalya Televizyon Ödülleri komitesi tarafından "En İyi Gündüz Kuşağı Programı" ödülü aldı. Şimdi ise TV8'de "Aramızda Kalmasın" sunmaktadır. Jess Molho, aynı TV kanalında çalışırken tanıştığı Zeynep Molho ile 2002 yılında evlendi. Jess Molho- Zeynep Molho'nun Tibet (d.2007) adında bir oğlu ve Maya (d.2012) adında bir kızı var.