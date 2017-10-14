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    Jeotermal sondaj izni

    Fatma AKSU / İSTANBUL
    14.10.2017 - 00:24 | Son Güncelleme:

    İstanbul’un Anadolu yakasındaki en değerli yeşil alanlardan 354 bin metrekare büyüklüğündeki Validebağ Korusu’nda, jeotermal kaynak ve doğal mineralli su aramak için valilik tarafından sondaj izni verildi. Süreç söyle gelişti:

    BİNA ISITMASINDA KULLANILACAK
    İstanbul Valiliği’nin, Bozyazı Körfez Turizm ve İnşaat AŞ’ye verdiği arama ruhsatının ardından, Kadıköy ve Üsküdar civarında yapılması planlanan “Jeotermal Kaynak Arama Sondajı” projesinin faaliyete geçmesi için, ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) süreci başlatıldı. Proje, Validebağ Korusu ile Kadıköy’de eski Salı Pazarı’nın bulunduğu alanı da içine alan 19 sondaj bölgesinde yürütülecek.

    ÇED dosyasında yer alan proje tanıtım dosyasındaki bilgiye göre, çıkarılacak akışkan, kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak olan binaların ısıtılması için kullanılacak. Bu alanlar içerisindeki sondaj için belirlenecek bir noktada yaklaşık 100 santimetre çaplı delik sondaj kuyuları açılacak.

    Jeotermal sondaj izni

    3 BİN METREYE KADAR
    Her bir sondaj kuyusunun yaklaşık 3 ay içerisinde her biri yaklaşık bin ile 3 bin metre derinliklere inilerek tamamlanması planlanıyor.

    Jeotermal kaynak arama sondajı faaliyetleri sırasında sondaj alanlarında yaklaşık bin metrekarelik alanda bitkisel toprak sıyırma işlemi gerçekleştirilecek. Faaliyet süresi boyunca çıkacak bitkisel topraktan, kuyunun çevresinin düzenlenmesinde yararlanılacak. Kazılacak olan 2615 ton (1634 metreküp) “hafriyat malzemesi” sahada geçici olarak depolanıp, sondaj alanlarında açılan çamur çukurunun kapatılması ve alanın düzenlenmesi çalışmalarında kullanılacak.

    Etiketler: gazetehaberleri
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