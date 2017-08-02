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Jeotermal kaynak arama sahaları ihaleye çıkıyor

Hürriyet Haber
02 Ağustos 2017 - 09:29Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 09:29

Ankara'nın Kızılcahamam, Kazan ve Sincan ilçelerinde bulunan bazı jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahaları ihale edilecek.

Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yer alan 4 bin 800 hektarlık, Kazan ilçesinde yer alan 3 bin 412 hektarlık ve Sincan ilçesindeki 779 hektarlık jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahaları açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecek.
Geçici teminat bedelleri 900 lira ile 52 bin 894 lira olarak belirlenen sahaların ihalesi, 22 Ağustos Salı günü saat 10.00-11.20 arasında Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde yapılacak.
İstekliler tekliflerini ihale gün ve saatine kadar iletebilecek.

Etiketler: jeotermal kaynak sahası , doğal mineralli su arama sahaları , jeotermal ihale
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