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‘Jeopolitik riskler petrol piyasasına belirsizlik getiriyor’

Hürriyet Haber
18.10.2017 - 11:40 | Son Güncelleme:

Goldman Sachs, Orta Doğu'da yoğunlaşan jeopolitik risklerin petrol piyasasına belirsizlik getirdiğini bildirdi

Goldman Sachs'a göre, Petrol  piyasası, Irak, İran ve ABD'nin etrafındaki gerilime bağlı olarak artan belirsizlikle birlikte yoğunlaşan jeopolitik risklerle mücadele ediyor.

 Irak hükümeti, ülkenin kuzeyinde Kürt kuvvetleri ile mücadele vererek bölgede üretim aksamaları olacağı görünümünü destekliyor. Bir yandan ABD, İran'a karşı duruşunu sertleştirse de, İran'a yeniden yaptırım uygulanarak Orta Doğu Petrol  arzını azaltacağı konusundaki "yüksek belirsizlik" hala mevcut.

 BloombergHT'nin haberine göre petrol , Irak'ta 25 Eylül'de gerçekleşen Kürt referandumunun petrol zengini Kerkük bölgesindeki çelişkileri kızıştırmasının ardından gerilim sürerken, son iki seans boyunca neredeyse yüzde 3 sıçradı. Petroldeki ralli, Salı günü sona erdi ve fiyatlar fazla değişmedi.

 Damien Couvalin ve diğer Goldman analistleri, 17 Ekim'de yazdıkları araştırma notunda, "Piyasanın şu ana kadar vermiş olduğu sınırlı tepki, potansiyel üretim aksamaları üzerindeki yüksek belirsizlik ile tutarlı. Üretimde yeni aksamalar olduğu sürece, piyasa da daha büyük hareketler gözlenebilir" ifadesini kullandı.

Etiketler: Jeopolitik riskler , petrol piyasası
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