Jefferies 2018 petrol tahminini düşürdü

ABD'li yatırım bankası Jefferies, 2018 yılına ilişkin brent Petrol tahminini varil başına 64 dolardan 57 dolar seviyesine düşürdü.

Bankanın hisse senedi analistleri Michael Hsu ve Zach Parham'ın 29 Ağustos tarihli notuna göre banka 2019 tahminini de 67 dolarda 60 dolara indirdi. 2020 tahmini ise 70 dolardan 65 dolar seviyesine geriledi.

Notta, “Piyasa kısa vadede yeterince arz görüyor. Fakat biz ispatlanmış rerezervlerin azalmasını ve uzun vadeli fiyat varsayımımızı destekleyecek uygun kapasitesinin daralmasını bekliyoruz “ ifadesi yer aldı.