Jeanne Moreau'ya veda

1928 yılında dünyaya gelen 'Jeanne Moreau' Yeni Dalga Akımı'nın usta yönetmenleriyle birlikte çalıştı. François Truffaut imzalı 'Unutulmayan Sevgili’den sonra, 'Yedi Gün Yedi Gece'deki başarılı performansı oyuncuya Cannes Film Festivali’nin kapılarını araladı. BAFTA, Cesar gibi pek çok prestijli ödüle layık görülen oyuncu son filmini geçtiğimiz senelerde çekti. Fransa Cumhurbaşkanı 'Emmanuel Macron' sanatçı için ‘’Düzene karşı duran özgür bir ruhtu’’ dedi. 2009'da İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında İstanbul'a gelip, Rumeli Hisarı'nda sahneye çıkan oyuncu Paris’teki evinde yaşama veda etti.